社论：以色列审慎回应真主党挑衅

就真主党7月29日发动火箭袭击戈兰高地村庄，杀害12名以色列儿童和青少年，以色列政府誓言，会展开严厉但有节制的反击。以色列无人机同日在黎巴嫩南部发动攻击，打死两名真主党战士；隔天又攻击了10个目标，杀死一名真主党战士。尽管以色列总理内坦亚胡在视察遇袭村庄时说，将做出强有力的回应，但以色列官员对媒体透露，会严惩真主党但不会引发中东战争。美国等多国也展开外交斡旋，以防局势一发不可收拾。各种迹象显示，中东爆发全面战争的风险仍然可控，但各方同样不能掉以轻心。

为支援哈马斯在加沙的战斗，盘踞黎巴嫩的真主党自去年10月7日以哈冲突爆发以来，便不断在以色列北部边境制造事端。双方至今互有伤亡，以色列也多次恫言，不惜对真主党发动全面还击。由于美国在以哈冲突爆发时，紧急调动航母战斗群到以色列外海，威吓真主党勿趁火打劫，才有效避免了冲突升级。但因为真主党的不断袭击，以色列被迫疏散北部边境2公里区域的居民，至今还有6万人无法安全返回家园。这无疑是以色列要一劳永逸解决真主党威胁的重大诱因。

经历大半年的战斗，哈马斯在加沙基本处于强弩之末，真主党的继续挑衅，已经失去原本的战略意义。所以有分析怀疑，真主党的继续挑衅，背后存在策应俄罗斯对乌克兰的新一轮攻势，并试探美国反应的意图。如果以色列发动对真主党的全面战争，势必要更加依赖美国的军援，进而削弱乌克兰获得美国武器的能力。此外，美国总统拜登以健康理由退选，他还能否有效完成剩余任期，也成为各界关注的焦点。俄乌战争和中东冲突的各方如何评估美国当下的决断力，相信也会影响局势发展。

以色列之所以对真主党的挑衅展现克制，或许也有自身不得已的考量。首先，以色列当下的主要目的，是结束加沙的军事行动，让所有被哈马斯绑架的人质获释，以及确保哈马斯今后无法再作为一股政治或军事力量存在。在实现加沙的目标前，以色列估计不愿节外生枝。此外，长期的战争状态，已经对经济造成不小冲击。为应对哈马斯和真主党而动员的30万后备军，严重打击经济产出，使得2023年第四季经济萎缩5.2%。以色列显然难以承担长期的非和平状态。

决定中东局势的另一关键因素，是支持真主党的以色列死敌伊朗的态度。为报复以色列轰炸伊朗在叙利亚的领事馆，德黑兰在4月13日向以色列发射300多枚导弹和自杀式无人机，但绝大多数被拦截击落，没有造成太大破坏。虽然这是伊朗首次直接攻击以色列本土，但军事界认为攻击方式的政治作用更大，明显是向国内激进势力有所交代。因此，以色列的回应也相对低调，没有直接承认后续在伊朗发生的爆炸事件。双方各自找到下台阶，避免冲突升级。

之所以不共戴天的以伊至今没有发生直接战争，不能否认的重要原因之一，是双方军事实力的不对等。虽然伊朗始终没有放弃发展核武计划，但距离拥有能使用的核武器，还有一段距离。但以色列已经是实际拥核国家，而且从不讳言会动用核武器来自卫的立场。在实现核武计划之前，除了策动真主党、胡塞武装等外围组织，对以色列发动小规模骚扰袭击外，伊朗其实缺乏同以色列全面开战的军事实力。因此，指使真主党袭击以色列或许可行，支持它同以色列开战，或许就不完全符合伊朗当下的利益。

虽然局势大体受控，但围绕以色列的中东安全形势，仍然不容乐观。首先是低烈度的冲突不会停止，而且随时有可能因擦枪走火而升级失控。其次是中东形势并非孤立发展，如前所述，以哈冲突乃至真主党的挑衅，同俄乌战争联动的关系，也使得中东爆发全面战争的可能性无法排除。因此后续观察中东局势，不能忽视俄乌战争的走势。最后，美国总统选举的白热化，不同阵营对欧洲和中东冲突的差异立场，也可能影响局势的发展。目前的相对稳定态势能维持多久，恐怕谁都没有把握。