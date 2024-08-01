社论：从源头杜绝食物中毒事件

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更新 / 2024年8月1日 7:38 AM
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发布 / 2024年8月1日 7:17 AM
云海肴纳福城分店在字节跳动新加坡办公室集体食物中毒事件一天后，关门接受食品局人员检查。（陈渊庄摄）
云海肴纳福城分店在字节跳动新加坡办公室集体食物中毒事件一天后，关门接受食品局人员检查。（陈渊庄摄）

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在短短一个星期内，我国发生了两起集体食物中毒事件。其中一起是新加坡民防学院的165名人员，疑似食用污染食物后，上吐下泻；另外一起是在7月30日，字节跳动新加坡办事处的员工，疑似吃了食物供应商提供的自助餐后，有130人出现肠胃炎症状。民防部队出动17辆救护车，把当中的57人送往医院治疗。

集体食物中毒事件时有所闻。今年5月，就有三所幼儿园发生类似事件，共有89人（包括79名孩童和10名职员）在吃了同一家供应商提供的餐食后，感到身体不适。

新加坡食品局的数据显示，影响至少15人的集体食物中毒事件，在2019年每10万人中有21.6起；2020年是冠病疫情高峰期，人们减少在外用餐，因此这类事件只有7.8起。但在2021年，它又攀升至25.6起；2022年及2023年分别是21.2起及22.5起。食品局指出，食物中毒事件维持在“低水平”。

在外用餐是国人普遍的生活方式，加上新加坡的热带气候，容易导致食物变质，因此食物中毒的概率跟着提高。它轻则令人出现上吐下泻以及绞肚子的不适，重则可致命。员工集体食物中毒以及休病假，对企业的运作不无影响。因此，食物中毒不仅影响个人健康，也造成经济的损失，不可掉以轻心。

食品局指出，保障食品安全是共同责任，零售食肆必须履行职责，遵守良好的食品卫生与处理手法。然而，餐饮业普遍面对人手短缺以及经营成本上涨的问题。员工的流动性高以及节省成本的考虑，使一些业者把食品卫生问题抛诸脑后。食物中毒事件不仅在廉价的食肆发生，高档的餐馆也出现类似的问题。

食品安全及卫生涉及多个环节，任何一个环节出了问题，都可能导致食物中毒事件。首先，食材的供应必须符合安全标准，在这方面，食品局对进口食材的管制相当严格，发现不符合安全标准的食材，都会即时通知公众。其次，越来越多饮食集团使用中央厨房准备食物，若食物的运输及卫生处理方式不到位，可能导致食物过长时间暴露在大热天的环境而变质。

但最关键的是厨房的清洁以及厨师的卫生观念。在这方面，虽然食品局经常进行突击检查，但是不可能做到滴水不漏。一般上，厨房以及厨师的卫生问题，都是在食物中毒事件发生后，经过有关当局及业主的“彻查”才被发现。食品中毒事件的调查显示，肇因主要是食肆业主聘用没有经过食品处理训练的员工、厨房墙壁或桌面砖瓦破裂导致细菌滋生，以及没有妥善处理厨房器皿。

保持食物安全，人人有责，监管当局、食肆业主以及厨房工作人员更是责无旁贷。食品局、卫生部、国立大学以及南洋理工大学的联合研究显示，在2018年至2021年期间，集体食物中毒事件的污染食物来源，以餐饮承包商为最多，其次是餐馆以及公司自设的厨房。因此，食品局应加强对餐饮承包商或中央厨房的突击检查，并检讨处罚机制是否足以发挥阻吓作用。

与此同时，有必要加强厨师的职业道德。学厨先学德，一名好的厨师，除了要有高超的厨艺，厨德更为重要。每一名在厨房工作的人，必须遵守良好的工作守则，包括确保妥善的食物处理以及厨房的清理。人命关天，即使餐饮业面对人手短缺的困境，但业者也不应该在食物安全方面，作出任何妥协。

最近接连发生的集体食物中毒事件，敲响食物安全问题的警钟。新加坡号称美食天堂，理应在食物安全与卫生方面，保持高超的水准，让公众不仅吃得开心，也吃得安心。

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