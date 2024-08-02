社论：巴士连接计划务实惠民

新加坡的公共交通服务虽非采取国营模式，但政府有形之手的重要作用却是显而易见的。最新的例子，是当局决定在未来八年拨款高达9亿元，推出巴士连接增强计划，以购买新巴士车和推出新巴士服务等，让居民更方便和更快捷地往返公共交通枢纽、市镇中心和市区。这是我国2012年推出总值11亿元的改善巴士服务计划之后，政府再次投入重资提升巴士服务。

这项新的计划，主要惠及新住宅区和新镇的居民。交通部长徐芳达指出：“我们不要等到更多人搬进新镇后才推出巴士服务……而是在有居民开始迁入后，尽快推出服务。这也意味着在初期阶段，巴士的乘客量会比较低，但我们相信投入这个资源，可为居民带来更好的公交衔接。”这种以民为本的做法值得赞许。

新计划不会对车资有任何影响。徐芳达说：“公交是个公共产品（public good），我们无法收回所有的成本。乘客搭乘的每一趟车，由政府津贴约1元。这是政府做出的重要投资，以提供这个公共产品。”

这反映当局再次确定提供公交服务所根据的思路。公交犹如教育、住房和医疗等民生服务，都须有政府的筹划和大量投入，不可能全交由市场去操作。因此，在试行市场模式之后，政府终于得出结论，必须主导公交服务的供给。在以往巴士私营的时代，要巴士公司增加巴士路线或趟次，都是极其困难的事，甚至可以说是有求必拒，因为答应任何的要求都会增加营运成本。因此，组屋新镇的巴士服务总是出现滞后的问题。巴士公司基于成本效益考量，就是不肯在新镇居民还没住满的时候提供服务，这也是新镇居民最感不满的生活问题之一。

随着原本上市的地铁公司除牌，经营模式全盘改变，巴士的经营也逐渐改为发包制后，公交服务进入了一个全新的发展期。今天的公交服务与1980年代第一条地铁线投入服务时相比，已经有了飞跃式的进展。这些年来，公众对地铁和巴士服务的满意度也一直保持在高水平。

但当局注意到，近几年来，随着冠病疫情结束，住房的兴建逐渐回复原来的速度，旧市镇里的新邻里预购组屋项目和新镇组屋相继落成，很多人也陆续搬进这些住宅区，这些新区所面对的共同问题之一就是公共交通的不足。因此，巴士公司及时为这些新区提供服务极为重要。服务的形式包括提供短程巴士，衔接市镇中心的巴士转换站和地铁站。尽管这些新区在开始阶段，乘客可能不太多，但为已迁入的居民提供必要的服务，将会让他们更容易适应新居的环境和建立归属感。

这些年来，政府每年给巴士服务和地铁服务各提供约10亿元的补贴，意味着公共开支的增加。不过，这方面的投入所能得到的回报是完全值得的。提高巴士的连接性好处很多，首先是能让巴士和地铁服务更好地衔接，为国人提供更大的出行便利。尽管今天的地铁服务已经四通八达，但覆盖面无论如何比不上巴士。对绝大多数使用公交的居民而言，出门和回家的最后一里路，都必须由巴士完成。因此，尽量做到巴士和地铁的紧密衔接至关重要。两者的衔接度越高，广大的搭客就能感到越便利。

其次，公交越是便利，就能吸引越多的人使用，不但能减少依赖私家车出行，达到一定的减排目标，更能促进更多社交乃至经济生产活动，让社会更具活力。同时，公交便利对一个急速老龄化的社会也很重要，因为出行便利会鼓励更多年长者探亲访友或参与社会活动，减少他们的孤独感和无助感，让晚年生活更多姿多彩。这种无形的社会效益，是公共会计账目上反映不出来的。