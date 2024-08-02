社论：巴士连接计划务实惠民

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更新 / 2024年8月2日 7:09 AM
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发布 / 2024年8月2日 7:05 AM
登加巴士转换站7月21日启用，吸引不少即将入住登加新镇的居民前去了解巴士服务和提前熟悉环境。（陈斌勤摄）
登加巴士转换站7月21日启用，吸引不少即将入住登加新镇的居民前去了解巴士服务和提前熟悉环境。（陈斌勤摄）

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新加坡的公共交通服务虽非采取国营模式，但政府有形之手的重要作用却是显而易见的。最新的例子，是当局决定在未来八年拨款高达9亿元，推出巴士连接增强计划，以购买新巴士车和推出新巴士服务等，让居民更方便和更快捷地往返公共交通枢纽、市镇中心和市区。这是我国2012年推出总值11亿元的改善巴士服务计划之后，政府再次投入重资提升巴士服务。

这项新的计划，主要惠及新住宅区和新镇的居民。交通部长徐芳达指出：“我们不要等到更多人搬进新镇后才推出巴士服务……而是在有居民开始迁入后，尽快推出服务。这也意味着在初期阶段，巴士的乘客量会比较低，但我们相信投入这个资源，可为居民带来更好的公交衔接。”这种以民为本的做法值得赞许。

新计划不会对车资有任何影响。徐芳达说：“公交是个公共产品（public good），我们无法收回所有的成本。乘客搭乘的每一趟车，由政府津贴约1元。这是政府做出的重要投资，以提供这个公共产品。”　

这反映当局再次确定提供公交服务所根据的思路。公交犹如教育、住房和医疗等民生服务，都须有政府的筹划和大量投入，不可能全交由市场去操作。因此，在试行市场模式之后，政府终于得出结论，必须主导公交服务的供给。在以往巴士私营的时代，要巴士公司增加巴士路线或趟次，都是极其困难的事，甚至可以说是有求必拒，因为答应任何的要求都会增加营运成本。因此，组屋新镇的巴士服务总是出现滞后的问题。巴士公司基于成本效益考量，就是不肯在新镇居民还没住满的时候提供服务，这也是新镇居民最感不满的生活问题之一。

随着原本上市的地铁公司除牌，经营模式全盘改变，巴士的经营也逐渐改为发包制后，公交服务进入了一个全新的发展期。今天的公交服务与1980年代第一条地铁线投入服务时相比，已经有了飞跃式的进展。这些年来，公众对地铁和巴士服务的满意度也一直保持在高水平。

但当局注意到，近几年来，随着冠病疫情结束，住房的兴建逐渐回复原来的速度，旧市镇里的新邻里预购组屋项目和新镇组屋相继落成，很多人也陆续搬进这些住宅区，这些新区所面对的共同问题之一就是公共交通的不足。因此，巴士公司及时为这些新区提供服务极为重要。服务的形式包括提供短程巴士，衔接市镇中心的巴士转换站和地铁站。尽管这些新区在开始阶段，乘客可能不太多，但为已迁入的居民提供必要的服务，将会让他们更容易适应新居的环境和建立归属感。

这些年来，政府每年给巴士服务和地铁服务各提供约10亿元的补贴，意味着公共开支的增加。不过，这方面的投入所能得到的回报是完全值得的。提高巴士的连接性好处很多，首先是能让巴士和地铁服务更好地衔接，为国人提供更大的出行便利。尽管今天的地铁服务已经四通八达，但覆盖面无论如何比不上巴士。对绝大多数使用公交的居民而言，出门和回家的最后一里路，都必须由巴士完成。因此，尽量做到巴士和地铁的紧密衔接至关重要。两者的衔接度越高，广大的搭客就能感到越便利。

其次，公交越是便利，就能吸引越多的人使用，不但能减少依赖私家车出行，达到一定的减排目标，更能促进更多社交乃至经济生产活动，让社会更具活力。同时，公交便利对一个急速老龄化的社会也很重要，因为出行便利会鼓励更多年长者探亲访友或参与社会活动，减少他们的孤独感和无助感，让晚年生活更多姿多彩。这种无形的社会效益，是公共会计账目上反映不出来的。

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