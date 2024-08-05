社论：未雨绸缪掌握先进核技术

新加坡与美国签署为期30年的民用核能合作协定（简称《123协定》），有助于我国赶上早已启动核电研究的东南亚国家，包括印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国和马来西亚等，我们也能深入分享美国核出口管制的相关技术信息，包括与美国核能实体机构的交流，帮助我国学术界和专业领域建立先进的核电知识体系，及时掌握并有能力评估国际核能研究进展。对于我国实现在2050年达到净零碳排放的目标，这一进展有深远意义。不过，我国政府重申，新加坡还没有针对核电部署做出任何决定。

在我们周边，核电不是新鲜课题。印尼早在1954年即投入民用核能研究，也有一定数量的铀矿和钍矿，培养了许多专业人员，在爪哇兴建了三座研究用的反应堆。在1990年代发现纳吐纳天然气田后，才缩减核能研究。随着国际环保运动兴起，印尼在2006年颁布总统令，要让国家能源来源更多元化，增加地热和可替代能源等的比重。菲律宾在1970年代已经建造一座核电厂，但没有启用，直到近年在国际原子能机构协助下，重新开始能力建设的工作。马来西亚去年也表明不排除将核能纳入国家能源组合，至少不能忽视小型模块化反应堆的使用潜力。

在1979年美国三哩岛核电厂泄漏事故，以及1986年苏联切尔诺贝利核事故后，国际上掀起风起云涌的反核运动，直到2011年日本福岛核事故，反核运动更见高潮。事实上，从1950年代开始，全球拥有核电厂的国家发生事故不下数十起，绝大多数没有造成人命损失，属于核灾最高级别7的事故，是切尔诺贝利和福岛。

重大灾害影响人类对核电安全的疑虑，德国一度决定完全废除核电，但现在已有过半民意不赞成这么做；芬兰则明确支持核电作为能源政策的基础；日本在福岛事故之后，如今决定加快重启核电计划。

作为东南亚腹地最小的国家，周边国家对核电的观点与动向是我们应该了解的，更必须掌握知识与技术，建立自己的人才库。我国近年积极建立能源的四大开关：天然气、太阳能、区域电网以及包括氢能源等低碳替代能源，便是为了帮助我们达到2050年净零排放的目标。

在全面减碳的国际趋势下，未来在世界多国经济中扮演重要角色的半导体、人工智能等产业，都需要更大量的能源，而为保持经济与社会活力，在人口持续增长的同时，也将加速能源需求。四大开关对新加坡来说，天然气虽然已是化石燃料中最清洁的，但仍非零排放；太阳能板需要大量空间；区域电网会形成对外的依赖，它们都有各自的长短处。相比之下，核电具有干净、高效和稳定的优点，然而安全隐忧目前尚未解除，而新的小型模块化反应堆仍处于技术初期阶段，仍有不确定性。

值得注意的是，国际民用核能技术经过数十年发展，已经越来越先进，小型模块化反应堆发电厂发电能力虽然较传统反应堆小，但更安全可靠，体积缩小，减少了缓冲区的面积需求，成本也降低。国际能源署指出，要实现《巴黎协定》的气候变化目标，预计到2050年全球核电容量必须加倍。我国很难完全排除在未来走到这一步，但前提是做好最妥善的安全规划预案。根据研究，切尔诺贝利事故主因是一系列人为因素，福岛事故的直接原因是地震后的海啸冲毁了冷却系统，调查报告也指出东京电力公司有安全文化缺失。由此可知，安全管理的文化与能力建设是使用核能的重中之重。

人们对核能的安全顾虑不容轻忽，特别是弹丸之地的新加坡。因此政府保持非常谨慎的态度是必须的。与此同时，研究进展必须充分让社会大众了解，保持公开透明，通过教育与信息分享等方式，提升国民知识水平，若有朝一日，能源需求到了必须使用核能的时候，才不会陷入政治化与情绪化，以及因认知落差而引发社会冲突。