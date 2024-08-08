社论：完善赔付体制 遏制医药费飙涨

六名私人执业的专科医生涉及不当索赔，被卫生部处分。其中两人因严重违例，六个月内不得为病患索取终身健保和保健储蓄赔付。另外四名医生必须接受强制培训，以熟悉卫生部现行的赔付条规。

这些不当的行为包括为患者动不必要的手术，以及在索赔时报大数。其中一名眼科医生涉及的不当索赔款项，累计达5万2000元。另一名外科医生开出的17万元手术费账单中，有9万元属于不当索赔。

这是卫生部自去年4月1日落实新执法框架以来，首次对不当索赔的医生采取行动。本地有约5000名医生可为手术疗程索取终身健保赔付，因此涉及不当行为的医生看似少数。不过，卫生部指出，这不会是最后一批遭处罚的医生。除了撤销索赔资格，它可能把违反纪律或是涉嫌诈骗的医生，转交新加坡医药理事会或警方调查。

在此之前，家庭医生以及牙医滥用社保援助计划牟利的事件，时有所闻。这些不法行为，颠覆了政府为缓解民众医药开支压力所推出的林林总总援助计划。卫生部指出，它将逐步划一执法框架，以处理涉及各种资助计划的违例索赔行为。

医生的不当索赔行为，加重病患的财务压力；而不必要的手术与侵入性的检查，也可能影响病患健康。尤有甚者，不当的索赔会进一步推高医疗费用，包括医疗保险及医疗服务的收费。

尽管政府在医疗津贴方面作出大量的投入，但不少国人对医药费飙涨的忧虑，仍然挥之不去。随着人口老化以及医疗需求的提高，医疗开支上涨的势头将保持强劲。这对国家与个人，都是不小的财务负担。

在医疗支付的生态系统中，医疗机构、药品生产商、保险公司、医生以及病患得通力合作，才可能遏制飞涨的医疗开支。任何一个环节没把控好，都可能破坏这个生态系统，并相互造成负面的影响与恶性循环。

然而，现实是，这个生态系统中存在不少潜在的利益冲突。私立的医疗机构、药品生产商、保险公司以及私人执业医生，都有各自的商业利益考量，并对医药费的上涨起推波助澜的作用。

另一方面，病患一般上都希望获得最好和最快的治疗，他们可能对自己的医疗需求不全然了解或没有医生那么透彻，或是为了实现医药保险的利益最大化，而接受可有可无的医疗服务与不必要的医疗开支。殊不知这会推高整体的医疗费，进而带动保费上升。保险公司为了应对更高的赔付额而提高保费，包括鼓励保户购买全额索赔的附加险保单，这又助长了医生不当索赔以及保户滥用医疗服务的行为。在这个过程中，医疗费用的节节攀升恐难以避免。

遏制医药费上涨固然需要医疗支付生态系统中各个环节的通力合作，但是由于它们之间的潜在利益冲突，监管当局的管制与协调至关重要。卫生部处分违例的医生，有助于完善赔付体制，并遏制高涨的医药费。但与此同时，它有必要确保这不会在医药界产生寒蝉效应，导致医生照章行事，失去专业判断的能力。

除了体制上的完善，医生与病患的关系，对遏制医药费上涨，也有一定作用。卫生部总司长麦锡威教授指出，所有医生不仅要在临床护理方面维持高水准，在品格方面也须如此。一些老一辈的医生感叹，目前的病患与医生的关系已经高度商业化，病患不再是病患，而是顾客。病患凭他们从网站获取的医学资料，质疑医生的专业判断与决定。医生高昂的收费、不必要以及缺乏温度的医疗服务，令病患对医生失去了过往的尊重。

医生不当索赔的事件，对医疗行业的声誉，造成极大的负面影响。挽回“医者父母心”的精神以及病患对医生的尊重与信赖，有助于减少不必要的医疗服务，遏制医药费的上涨。重振医疗伦理和专业精神，在高度商业化的当下更具挑战性，但可使医疗体制更具韧性。