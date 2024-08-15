社论：政府多管齐下 纾解生活费压力

今年6月份，约130万户家庭分别获得第五轮300元的社区理事会邻里购物券。7月份，超过95万户组屋居民获取财政部2024财政年第二轮的水电费和杂费回扣。8月份，约150万名新加坡公民将领取450元至850元不等的消费税补助券，而约65万名年长公民，还将获得最高450元的保健储蓄填补。下个月（9月份），超过240万名国人将获得200元至400元不等的生活费特别补助。

在财政部精心安排下，中低收入阶层几乎每个月都能获得政府的津贴，以缓解生活费压力。在2024财政年，它将分四次发放给符合条件的家庭总额最高达950元的水电费回扣。财政部文告指出，这项津贴可抵消一房或二房式组屋住户约八个月的水电费；三房或四房式住户则可抵消约四个月的水电费。

另一方面，政府今年1月及6月发放社理会邻里购物券后，明年1月还将再度发放300元的邻里购物券。林林总总的津贴，反映通货膨胀带来的巨大压力，也彰显政府在纾解生活费压力所作出的投入与努力。

冠病疫情暴发及地缘政治矛盾激化，导致全球供应链断裂，推高产品与服务的价格。2022年2月24日，俄乌战争爆发，扰乱了能源与农粮市场，使全球大多数经济体面对通胀高涨压力。新加坡无法幸免，总体通胀率从疫情前2019年的0.6%飙升至2022年的6.1%。民众感受到的生活费压力，比通胀数据还来得高。

在2020年，政府推出总值60亿元的定心与援助配套。在接下来几年，它持续在这配套上加码，目前已超过100亿元。第四代领袖承诺会竭尽所能，帮助国人应对生活费上升的压力。

对于许多面对生活费压力的国人而言，尤其是中低收入阶层，政府周而复始的津贴，可说是及时雨。第四代领袖打造包容社会以及扶助中低收入阶层的宏愿，也让民众感到宽心。

全球通胀虽然有放缓迹象，但物品与服务价格上涨后，就很少下调。这意味着国人的生活费压力有增无减。科技的快速变化，影响职场景观。不少中年员工面对饭碗不保的问题。此外，退休者可能低估生活费上涨的势头，陷入钱不够用的窘境。因此，政府持续面对财政转移的压力。

即便如此，政府在纾解生活费压力所推出的多种补贴，是应付非常时期的非常方案，不应被视为理所当然或成为常态，否则，将加剧政府财政负担，削弱国人自力更生及拼搏的精神，把新加坡推向福利主义的滑坡。发达国家的经验显示，一旦陷入福利主义陷阱，就难以自拔；而要摆脱福利主义，就须要付出巨大的政治代价。

当人们对政府津贴习以为常后，一旦失去，便会产生被剥夺的心理。这在政党政治中，可能导致民粹主义抬头，政客竞相比赛谁更慷慨。从经济角度而言，林林总总的政府津贴，也可能诱发超前及不必要的消费，加剧通胀压力。

建国以来，我国奉行审慎的财政政策。企业与国人对政府津贴，应该有相同的认知与理解。常言道，羊毛出在羊身上，政府津贴的财政负担，最终仍然得由纳税人及消费者来承担。

新加坡是个外向型经济体，深受全球通胀冲击。即便如此，从源头遏制通胀，仍然有一定空间。新加坡金融管理局持续让新元升值，减缓了输入型的通胀压力。在国内，有关当局若能加大力度，控制营业成本及法定收费的涨幅，也有助于遏制成本推动的通胀。营业成本受到控制，就可避免产品及服务价格竞相涨价，减少政府津贴的投入。

政府的援助是要缓解生活费压力，国人有必要审慎规划及使用这些津贴，减少超前消费与可有可无的开支。虽然总体通胀率正在下跌，但食物、能源与服务价格持续处于高位，腐蚀货币的购买力。国人有必要未雨绸缪，居安思危。

政府不离不弃的承诺与财政援助，缓解了国人的部分焦虑。然而，全球地缘政治以及经济环境高度不稳定，投资回报与风险不成比例，以及审慎的公共财政政策，限制政府持续投放大量津贴的空间。在全球民粹主义高涨的势头下，政府有必要确保财政援助的压力，不会将我国推向福利主义的深渊。