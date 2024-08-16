社论：文明使用道路人人有责

陆路交通管理局星期三（8月14日）宣布，从今年第四季起，与脚踏车道并排相连的人行道将陆续改为“行人专用道”，严禁脚踏车和非电动个人代步工具通行，以更好地保障行人的安全，尤其是年长者和孩童。非电动个人代步工具包括滑板车（kickscooter）和双翘板（skateboard）。

当局将从明年7月1日起才开始执法，让公众有一段时间适应新规则。到时，脚踏车骑士和非电动个人代步工具使用者若骑上行人专用道，将属犯法。违例者可被罚款最高2000元，或坐牢最长三个月，或两者兼施。

随着人口急速老龄化，各市镇（尤其是老镇）出现了新的镇内交通情况，一个明显易察的现象是使用各种活跃通勤工具者越来越多。有了各种代步工具，特别是电动工具，可以鼓励更多年长者出行，但在高峰时段，就难免经常出现行人和代步工具使用者争道的现象，这也很容易导致意外和争执的发生。因此，及时出台新规则是必要的，在熙来攘往的市镇和组屋邻里尤其必要。

包括脚踏车在内的各种代步工具日渐增多，和近年来当局鼓励绿色出行，应该也有一定的关系。这就是所谓“走骑搭”的概念，希望人们减少用车，而以步行和代步工具完成第一里（出门）和最后一里路（回家），其余则乘搭公共交通工具。

配合走骑搭概念的落实和推广，陆交局也在去年提出“安行街道”概念，主要将在一些人流量较高，如靠近交通和主要设施的街道实行，包括辟设乐龄安全区、校区、优先畅行廊道（Transit Priority Corridor）及车道改建计划，让邻里更具包容性，利于走骑搭出行方式。当局预计会于明年在宏茂桥、武吉巴督西、淡滨尼、大巴窑及西海岸等五个邻里试行这一计划。

虽然陆交局的数据显示，这几年来发生在人行道上并涉及活跃通勤工具的意外有所减少，如2019年有303起，去年则有76起，但这应该只是有报案的数据。很多较轻微的事故，事主通常都不会报案。

交通部长徐芳达说，划定行人专用道不是因为道路变得更危险，而是我国现已建设了更多与人行道相连的脚踏车道，有足够空间把行人与脚踏车骑士等区分开来。但土地毕竟有限，很多人行道还是只能共用。目前全岛有超过600公里的脚踏车道和公园连道。在已铺设的脚踏车道中，超过200公里与人行道并排相连，两者明显区隔，除了可提高安全，也可减少不必要的争端。

有人指出，在严禁脚踏车和非电动个人代步工具使用人行道的同时，公平起见，照理也该禁止行人滥用脚踏车道。这不无道理，不过，相信大多数行人都会为了本身安全起见，避免擅闯脚踏车道。携带小孩出行的父母，自然也会更加小心约束孩子的行为。

我国土地有限，单单马路就已占用了许多土地，不过，为鼓励人们多用公共交通工具，还是定下要在2030年把脚踏车道增建至总长1300公里的目标，这也意味着到时与脚踏车道并排相连的人行道会比现在至少增加一倍。无论如何，在密集的建设环境中，不可能到处都兴建骑、行分开的通道。在这种情况下，要确保道路安全，定下规则、提供安全设施，以及适当执法固然都有必要，但最有效和可持久的做法，还在于不同道路使用者能严格遵守规定，且互相尊重和礼让，形成新的行为规范。在一个人口密集的都市和市镇，人人都应成为文明的道路使用者。