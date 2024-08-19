社论：新加坡再启动 实现新梦想

经过60年的努力奋斗，新加坡从一个第三世界的港口城市成功转型为世界级大都会，不仅在物质上累积了更多，在生活上也更充实更稳定，许多年长世代在这里满足了衣食住行基本无忧，老有所依、安享晚年的梦想；中年或年轻一代则生长于欣欣向荣的和平时代。随着国家不断发展，今天的人民有不一样的梦想，他们希望社会减少条条框框的规范，有更多允许自己探索的开放自由空间。这个新社会脉动指向一个新的梦想家园，我们因此必须在政策和态度上，特别是观念上都做出重大调整，再次启动奋斗的新引擎。包括决策者和政府官员的所有新加坡人都要勇于开创梦想。

作为第一位独立后出生的总理，黄循财星期天（8月18日）晚延续我国政治惯例，以三种语言进行上任后第一次国庆群众大会演讲。他延续5月份就职演说的精神，指出满足年轻世代新的新加坡梦，是政府的重要工作，演讲内容聚焦在经济、家庭、住房、教育几个方面，以及继续改善全体国民的生活。

演讲提出了一些重要改变，体现未来的新加坡不但注重经济发展，也强调为国人带来意义与目标的重要性。一些措施须要一年左右的酝酿，另一些可能要更长时间才能见效，这也是我国政府向来不短线操作或不着眼于短期利益的施政精神，也可以说是政治长期稳定所带来的好处。

在经济方面的一个亮点是营造更亲商的环境，把监管的条例和规范减到最少，黄循财还举了一个无人机应用的例子。这确实需要新思维，而不能一味因循守旧、坚持习惯的固有做法。要结合两方面的需要，政府部门必须改变流程与监管思维。此外，政府也会更大力度鼓励创业精神，很多新兴领域的商业机会是在无意中发现的，这关系到年轻人的创意与恒心，而政府机构也要持续给予企业助力。这需要官方与企业紧密合作，也涉及官方始终保持开明的思维。

在为国人培养就业能力方面，政府在现有政策之上，为40岁及以上的国人提出大手笔的每月3000元全职培训津贴，为的是打造一个“学习的国度”。只有当人人都把学习新技能、新知识作为安身立命的习惯，国家的新梦想才能不断更新。历史上很多例子证明，一个安于现状、不思进取的民族，很难维持国家荣景甚至生存。这一点在国家教育水平普遍提升之后，我们已有条件去倡导，希望假以时日，“学习的国度”能成为我们重要的精神面貌。

在近年积极推行的亲家庭政策方面，黄循财提出把父亲育儿假改为法定四个星期，并增加由政府支付薪水的十周父母共享育儿假。这无疑是在生儿育女的问题上希望大力推年轻人一把；给予三个孩子的大家庭更多帮助，增加预购组屋供应，降低等候期到三年以下，也是基于相同理念。

在教育方面，年轻父母对孩子的学校选择过于焦虑，既是现实考虑，也是观念问题。政府已承诺持续改善学校设施，家长应该相信邻里学校也可以教出好学生。黄循财以自己为例向家长说明邻里学校并不差，却不能说服家长，可见家长心态的改变需要更多时间，政府持续改善学校条件也很重要。

在华语演讲中，黄循财特别强调会持续支持华社，支持国人提升双语能力，鼓励国人从小使用华文华语，放宽学习高级华文的条件，培养更多精通华文的本地人才。对于始终忧心本地华语文水平的华社各界来说，这番坦率诚恳的演讲，无疑是一颗盼望已久的定心丸。

黄循财在演讲结束前特别举例指出，美国密歇根有个地方也叫Singapore，是在新加坡开埠后的1830年代出现的工业城市，但在大约50年后就没落乃至被沙尘吞噬。这个故事提醒现代亚洲的新加坡人，如果只是为短期利益与财富而聚合，财尽则人散，那毋宁是个悲剧。国家建设必须不懈努力，精诚团结，才能长久繁荣，为子孙打造一代又一代新的梦想。建国总理李光耀曾提醒，新加坡需要谨慎而大胆的政府。第四代政府正在展现自己的谨慎稳健与大胆创新，建国的下一程值得新加坡人期待。