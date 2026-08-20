过去两个月，校园血腥暴力事件在东南亚国家响起警讯。菲律宾两个月内发生两起校园枪击案，6月下旬，菲律宾中部一所中学发生校园枪击案造成三死20伤，事件阴影尚未消散，棉兰老岛三宝颜市本星期二再次上演悲剧：一名14岁中学生在射杀一名学长后开枪自杀，尤其可怖的是，肇事学生还透过佩戴的摄像头，在社交媒体直播犯案过程。

除了菲律宾以外，泰国暖武里府一名14岁少年今年8月在家中枪杀祖父母后前往校园开枪，致9死30余伤，随后自尽。在马来西亚雪兰莪州，一名15岁少女不久前闯入一所中学，对同龄女学生连刺14刀，导致对方重伤，震惊全马。

中学生出现激进化、思维极端化的风险，离新加坡也并不远。我国内部安全局上月底公布，在今年4月至6月先后拘留三名自我激进化的少年，其中两人试图袭击校园，更把自己的老师和同学列为袭击目标，幸好当局在悲剧发生前及时制止。更早的几年前，本地也发生过中学生在校园以斧头砍杀同学的悲剧。

上述案例都显示，过去通常主要在西方国家新闻里看到的校园暴力袭击案，近期频繁地出现在东南亚国家，对新加坡而言，这类风险与威胁也已经近在咫尺。一些信息显示，有几名校园袭击事件的发起者，本身是校园霸凌的受害者。近期案件也凸显校园暴力不是传统意义上的霸凌，而是结合了肢体欺凌、网络威胁、武器袭击等不同层次却更加棘手的威胁。然而，在校园里枪击、挟致命武器攻击师长与同学，这类行为超越了反霸凌的正当防卫手段，而是以终结他人生命为目的，甚至不惜同归于尽，性质极其严重。

从行使暴力者的角度看，他们干案必然有触发点，此前长期受到霸凌是一个可能，也可能是在其他方面遭遇不公而出现反社会心理，但无论如何都不能成为免责的理由。从社会的角度，须要关注的是什么因素导致青少年选择以强烈暴力的方式来回应，最终走上持械伤人乃至意图杀害他人的极端道路。

这或许与社媒的影响普及也有关系，网络上暴力或错误价值观的内容，引发一些心智还不成熟的青少年在未能理解是非黑白的情况下，出现模仿效应，认为暴力或极端暴力是解决问题的出路，且不理解暴力行为的后果。观看社媒不像看电视节目，家长有机会了解进而及时提出引导意见；青少年长时间接触社媒后，在家长不知情下养成重口味甚至对暴力的麻木，便可能有样学样。

以我国今年拘留的三名青少年为例， 内安局透露，三人都是通过网络接触暴力极端思想，其中一名14岁少年从两年前就开始在沉浸式线上游戏平台Roblox，接触重现校园枪击案的射击游戏， 也曾大量下载并反复观看枪击、处决等血腥暴力内容。他还从网上得知好些校园枪手也曾遭霸凌后，自称对他们产生认同感。

本地一项调查显示，13岁至19岁的青少年日均上网8.5个小时，过半是为了发泄压力和负面情绪。然而，他们可能不了解，社媒也同时给自己带来更多焦虑和情绪伤害。

正是因为越来越意识到社媒对青少年的负面影响，许多国家政府开始制定措施，限制青少年使用社媒，包括要求平台登记年龄验证、在学校使用时段等等。我国在2023年实施的《网络安全法》更要求主要社媒平台通过推荐算法、年龄分级和内容过滤等技术手段，减少出现霸凌、自残、暴力、性剥削和宣扬危险挑战等可能引发模仿效应的内容。

然而，限制使用互联网和社媒平台只是治标，重视孩童心理健康才是治本之道。校园暴力从来不是单一原因所形成，使用社媒的青少年很多，造成威胁的毕竟是少数，必须对症下药，同时避免矫枉过正。国务资政尚穆根和教育部长李智陞在内安局文告发布后，针对本地校园是否该进一步加强安保的问题，指出校园是开放空间，必须在安全与开放之间取得平衡，不能把学校都变成“军营”或“堡垒”，以致失去校园应有的氛围。

根据联合国教科文组织等综合研究，最有效的校园暴力解决方案，不是单一的惩戒或者监控，而是全校治理、威胁评估加早期心理干预的组合。它要求学校明确反霸凌制度、赋予教师统一处理标准、提供匿名举报机制、让家长共同介入等，这在北欧一些国家显著改善学生的安全感。对于严重暴力事件频传的美国校园，公立学校则实施威胁评估团队，针对施暴者在行动前的行为突变或收集武器等信号，展开及时干预。

这些他山之石都有参考价值，我国学校实施的辅导员制度、匿名求助等措施，对于及时救助与发现校园霸凌受害者，避免陷入长期受害导致严重心理创伤乃至出现报复的恶性后果，是符合国际共识的治理路径。

热血方刚、心浮气躁的青少年，许多观念受到社媒影响，与传统教育理念有所不同，对于各种暴力的接受度或许更宽松，这是当代社会应该警惕的。在谆谆善诱之外，早发现、早报告、早干预的整体机制，必定有助于降低暴力发生的概率。