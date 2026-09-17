我国全岛五个区域的空气质量，周二（9月15日）上午均一度达到“不健康”水平。中部地区的24小时空气污染指数（PSI）更一度升至154，促使一些机构陆续采取措施，保护民众免受烟霾影响。虽然情况随后有所缓解，但随着风向转变，烟霾随时可能再次笼罩新加坡。

烟霾一来，新加坡人对2013年的集体记忆再度被勾起。2013年6月21日，我国PSI一度达到401的危险水平。为了应对严重的烟霾情况，政府当年成立了一个由时任国防部长黄永宏主持的跨部门委员会，负责统筹全国的烟霾应对工作。

烟霾并不是新加坡近年来才面对的问题。最严重的情况可以追溯到1972年。当时的能见度仅有1至2公里，原因同样是印度尼西亚的林火。几十年过去，烟霾仍反复出现，说明这是个一直存在的长期问题。

空气不会按照国界流动，整个区域其实就是一个“空气共同体”。林火问题如果无法得到有效解决，风向一旦改变，即使烟霾不飘向新加坡，也可能影响其他邻近国家。马来西亚全国多地的空气污染指数（API），最近也飙升至“不健康”甚至逼近“非常不健康”的水平。由于空气质量持续恶化，马国首相安华8月底原定于吉隆坡独立广场举行的国庆日前夕演说，也被迫移师到布城国际会展中心的室内场地举行，砂拉越数百所中小学本月初被迫停课。

亚细安这些年来一直在为防治烟霾而努力。2002年，成员国签署具有法律约束力的《亚细安跨境烟霾污染协定》（AATHP），建立区域合作框架，目标是通过各国努力和国际合作，预防、监测和减轻因森林及土地火灾造成的跨境烟霾。2013年，新加坡、马国和印尼共同设立跨部门的三边抗霾合作机制。直到今年，亚细安仍在推动无烟霾土地管理、泥炭地管理及无烟霾农业等长期措施，并以2030年实现“无跨境烟霾的亚细安”为目标。

几十年来，各方虽然做了各种努力，但问题始终没有得到根本解决。其中一个重要原因是，烟霾的影响跨越国界，但治理权很难跨境。《亚细安跨境烟霾污染协定》被批评缺乏惩罚机制、没有跨境执法权，并过度依赖各主权国的自愿合作。安华在9月8日呼吁亚细安重新检视抗霾机制时，也指出这项协定仍有很大的改进空间，强调亚细安成员国必须认真重视并合力解决烟霾危机。

除了烧芭、林火和土地管理等问题，气候变化也可能加剧高温、干旱等情况，增加林火发生和扩大的风险。正因为问题复杂，更需要加强区域合作。合作机制已经存在，关键在于如何让这些机制发挥更大作用、更及时地落实到源头治理。如果区域协议缺乏有效的执行机制，即使各国都有合作意愿，实际成效仍可能有限。

具体而言，亚细安可进一步强化火点监测、气象资料和空气质量数据共享，建立更快速的预警机制。一旦发生严重林火，各国也可更及时地协调消防及技术资源，提升区域应急能力。更重要的是，合作必须进一步向源头推进，促使各国改善土地管理、加强森林和泥炭地保护，并强化相关执法，从源头减少问题发生。简言之，必须防患未然，而不是出问题后再应对。

烟霾问题尤其值得新加坡重视。随着我国迈入超老龄化社会，烟霾可能对年长者健康造成的影响，不能只被视为一个季节性的环境问题。新加坡明年担任亚细安主席国，可以把跨境烟霾治理列为亚细安重要议程，推动成员国重新检视现有机制，在尊重各国主权的前提下，加强信息共享、预警、源头防治和应急合作，并进一步探讨如何提高现有机制的执行力，毕竟空气是大家共同呼吸的。