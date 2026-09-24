距离美国总统特朗普5月访华短短四个月，中国国家主席习近平再度与特朗普在华盛顿举行今年第二次峰会，完成互访。中美两国作为在许多方面对世界影响深远的大国，在国际形势风云激荡的当下，有可能左右未来形势发展的元首峰会因此备受举世注目。

然而，比较频密的接触，不意味着两国的激烈竞争会放缓。过去几年，中美历经贸易战、外交战、军事竞赛、科技博弈等，在各个战略领域的短兵相接后，双方都发现，完全脱钩代价太高也不现实，因为彼此已经在全球化的经济、金融、科技和供应链等领域，建立了千丝万缕的关系。美国意识到，在贸易上将中国排除已不切实际，也不可能改变中国的体制；中国也明白，脱离了现有美国所建立的国际体系也对自身不利。换句话说，这是一个旗鼓相当的局面，尽管无法复制多年前的合作关系，但两强唯有谋求共存之道，世界才会有持久的和平与发展机会。

过去几年的竞争也显示，中美和平共存并非不可能。双方不断在试探彼此的能耐和极限，以及寻找存在共同利益的合作可能、同时管控冲突，即寻求构建双方同意的“建设性战略稳定”。

事实上，双方各自所面对的国际和国内挑战都迫使两国要避免冲突。美国深陷伊朗战争，冲击11月国会中期选举；中国则面对经济放缓，社会稳定压力加大等国内问题，所以都不希望节外生枝，尽量确保外部环境稳定。本次会面可能深入谈判的包括人工智能、稀土供应和关税等议题，以及台海、伊朗等地缘政治突出课题。

人工智能发展已经是中美竞争的新核心，在晶片限制和突围的博弈持续之下，双方这一轮的互动进展值得关注。国际社会都期待两个大国能探讨如何监管AI，避免科技发展失控。在联合国年度大会召开之际，包括新加坡在内的20多个国家和区域领导人发联合声明，呼吁各方针对前沿AI采取具约束力的安全措施。世界领先的AI公司也向联合国安理会发出警告，指AI可能对人类构成威胁，呼吁各国政府共同管理这项技术。中美有必要在这个议题发挥领导力。

在外交领域，美国在伊朗等国际问题上需要中国支持与合作。台湾问题在中美关系中最敏感也最难达成共识，包括中国强烈反对美国对台军售，因此是这次峰会值得观察的压力测试。

这场峰会的主要成果，预计会体现在关税贸易和投资方面，中国应该会加大对美采购以减少贸易赤字，而可观的采购数字有助于特朗普政府在中期选举前提振声势。至于关税问题，美国已经宣布关税领域的“停战”延长两个月。

一般预料，双方会尽可能争取可量化的成果，但守住最坏的可接受结果。后续的关系发展在一定程度上，则取决于美国中期选举后的政治形势变化。

习近平和特朗普今年一共将见四次面，因此，一般分析认为，这次会面双方或留有余地，不会寻求一次过解决所有矛盾。已经具有G2实质意涵的中美关系，有必要在竞争中维持或增加基本互信。国际地缘政治已经发生根本性变化，新的秩序正在形成，过程势必充满风险。作为世界大国，中美都有义务把控风险，在竞争中努力追求节制，让太平洋守住太平。