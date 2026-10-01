“当学业成就成为最有保障的筹码时，即使家长认同全面发展的重要，当中其他相关的宝贵特质也可能被挤压。”这是文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟，9月29日为新加坡政策研究所家长与就学论坛致闭幕辞时，对当下教育问题所面对的矛盾的解读。

尽管多数家长不想卷入教育竞争，他们还是担心孩子承担不起不参与竞争的代价。如何化解这个矛盾，因而须是教育部在下一个阶段的教育对话会的重点，针对容易助长“教育军备竞赛”现象的小六会考（PSLE）、直接收生计划（DSA）等家长最焦虑的体制因素，探讨如何为孩子拓宽成长的空间，包括审视从小学过渡到中学的阶段。

根据新加坡政策研究所9月25日发布的《2026年新加坡家长对教育态度调查》，超过八成家长认为PSLE过于强调学术成绩；88.7%希望在中学分配评估上有更大的灵活性。73.7%的家长希望PSLE能有所改变，减少“一考定终身”的性质。梁振伟强调，教育制度促进让学生全面发展，不会以牺牲成功为代价，并让家长放心培养孩子的全面发展。换言之，减少竞争压力，并不意味着降低教育标准，但要缓解家长的焦虑，则首先须从改变对“成功”和“好”的定义开始，慢慢调整心态，让孩子有空间根据自己的兴趣和能力学习。

理解家长焦虑的根源，或许是推动心态改变的前提。当下社会竞争日益激烈，社会流动性速度放缓，家长担心孩子毕业后要面对更大的挑战。但理解全人教育的真谛，恰是回应焦虑的钥匙。引导和支持孩子探索兴趣、培养好奇心、创造力和韧性，才是教育的重点，反之，若过大的应试压力扼杀他们的学习热情，那就是走到教育意义的反面。但与其他深受儒家文化影响的社会一样，不少家长仍以为好成绩才是事业成功的敲门砖。例如《联合早报》9月30日报道，日本近来出现大量“魔鬼集训营”式的高压补习班，虽然收费不菲，但仍吸引许多家长为孩子报名。

多年来，我国教育制度的持续调整与改进，当然也有助于降低对学术成绩的过度重视，针对性的积分等级制（Achievement Level）和全面科目编班制（Subject-Based Banding），一方面意图打破既有的成绩执念，另一方面根据孩子的学习兴趣和能力因材施教。这些改革才开始不久，需要时间来让家长改变观念和心态。唯有让家长看到改变的好处，以及其他成功的可能性，才能让他们慢慢放下对学术成绩的执念。否则，对于全人教育的追求，反而会制造新的焦虑，就如旨在发掘孩子潜能的DSA偏离本意，异化为PSLE之外新的教育军备竞赛一样。

人工智能（AI）对职场的颠覆，为改变教育观念和心态提供契机。AI的超级智能削弱考试成绩的重要性，AI在职场上的普及也意味着传统上对事业以及人才的定义，已经发生改变。凭借优异成绩或名校文凭应聘“好岗位”的做法，可能逐渐被淘汰。相对于成绩所代表的智力，个人的道德感、判断力、开放心态、好奇心和持续学习与探索的能力，以及愿意与陌生人沟通和合作的能力，才是雇主更看重的品质，也是越来越多雇主的雇佣标准。这正是全人教育所要培养的，也是重新定义“成功”的意义所在。

因此，家长必须用新视角审视什么样的教育才是孩子最有保障的筹码。未来的世界恐怕远超目前很多人的想象，成功的途径势必非常不同。所以与其按照过时的标准布局，不如协助孩子培养未来世界所需的能力。孩子潜力无穷，各有所长，教育制度和家长期待应当协助孩子发挥自身特色，而非用统一标准去制约他们的成长。条条大路通罗马，家长要孩子日后有能力应对人生的艰难挑战，自己就应当先建立承担风险的能力，尝试改变既有观念，用更开放的心态去看待孩子的教育。