你今天中午打算吃什么？昨天的晚餐味道很好吧？很多人辛苦一天后，在外面吃了一顿丰盛美味的餐饮，都乐于和朋友或同事分享美丽的心情，还不忘在社交媒体上传诱人美照。但是，人们往往不会注意到那一顿是不是钠含量太高了。根据调查，即使是本地最普通、看似健康清淡的两菜一肉杂菜饭，也可能因为调味所需，整体上的钠含量超过了世界卫生组织建议的每日摄取上限2000毫克。

根据2025年全国营养调查，新加坡外食人口越来越多，也越吃越咸，有七成民众每天至少外食一次，整体上钠摄取量从2019年的3480毫克增加到4000毫克，比世卫建议的上限多出一倍，而且几乎所有居民的钠摄取量都超标。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康10月3日在新加坡心脏基金会举办的全国心脏周暨世界心脏日活动上，公布了这项调查结果。

事实是，钠摄取过量容易导致高血压、心脏病、中风和慢性肾脏病等各种疾病风险的提高。本地平均每天有超过60人心脏病发或中风，每三起死亡病例就有一起与心血管疾病有关。因此，减钠有必要成为促进国人保健与卫生的公共政策的重要一环。

调查数据显示，我们在减糖方面已经取得进展。居民每日平均糖摄取量从2018年的60克降至2025年的48克，等于减少了两茶匙半的糖。

减糖方面的成功经验值得借鉴，减钠也不能只靠民众自觉。2022年12月底实施的饮料营养等级标签，以及2023年9月推出的“默认少糖”运动，这两项措施在政府大力推行下，对于全面降低市面销售饮料的平均含糖量和减少国人的糖分摄取，发挥关键作用。

如今，原定在2027年中实施的钠与饱和脂肪含量等级标签措施，为了给业者更多时间调整产品配方，将延后至2028年生效。这项措施把23类产品分为A至D四个等级，有助于民众辨识和比较更健康的选择。但措施可以延后生效，民众照顾自己的健康也不能只被动等待政府的行动，而必须更有意识地在餐食中减钠。

传统上，酱油、食盐是亚洲人最常使用的饮食调味选择，华人中甚至还有老一辈的口头禅说“我吃盐比你吃米多”。一方面是过去贫穷，买不起好食材，只能靠咸味等重口味为食品保鲜、掩盖腥味或弥补劣质食材口感的不足。如今食品工业发达，各种预制的食品种类和酱料、调味品五花八门，但隐形的钠几乎无所不在，即使买回家自己煮，也可能因为标识不清而摄入过多的钠。

至于传统饮食为主的小贩中心，很多小贩熟悉的烹调方式就是依赖含钠的调味增加口感，消费者以低廉价格满足味蕾之余，却可能得付出健康代价。小贩若要减少使用含钠的调味料，或许就必须增加或选用更新鲜的食材，无形中导致成本上升，也可能影响他们配合的意愿。此外，近年外来餐饮菜系迅速增加，浓缩汤底、麻辣等口味的发酵调味料和辣椒酱，也增加了钠的来源。

在措施生效前，除了民众自觉与政府加强公共教育，业者的配合也很重要，本地市面已有越来越多符合世卫建议的低钠产品，以含钾的低钠盐替代普通食盐，从而减少盐的钠含量。从销售渠道越来越广的情况来看，说明受到消费者欢迎，可见健康的道理人人都懂，只要选择足够。

人们总是怀念家乡味或古早味，但过去的味道一成不变，更大可能是与选择不多有关，也与生活需要有关。早年人们物质匮乏，又需要大量体力劳动，因而更需要重口味的高盐食品；如今生活富裕，许多人已告别体力劳动，生活形态变得久坐少动，需要回过头来注意口腹之欲导致的健康问题，让味蕾跟得上生活形态的改变。只要循序渐进，全社会能建立健康意识，从根源上降低业者在生产与餐饮环节的钠含量，特别是在食品制作和烹调阶段就以“默认少盐”为原则，人们的口味应该很快就可以适应。先辈们那句“我吃盐比你吃米多”，也就不再是值得骄傲的话了。