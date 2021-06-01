交流站：Grab调涨车资是慷他人之慨

在全岛进入高警戒解封第二阶段后，私召车业者Grab宣布私召车每趟车程的基本收费从2元5角调高到3元5角，涨辐达40%。

根据Grab的说法，这是Grab与司机和劳资政伙伴深入讨论后，决定调高收费作为司机因疫情收入受挫的援助计划之一。Grab还说，在新车资生效首个月里，不会针对这1元抽取20%的佣金。

在商言商，Grab管理层希望把公司盈利做大，无可厚非。但是，此时正值困难时期，企业应负起社会责任，思考如何和合作伙伴携手渡过难关，而不是调高车资。Grab的做法，无论是时机还是动机，都引发广泛的质疑。

疫情再袭，没有人能独善其身，有的人入不敷出，有的人失业，有的商家撑不下去而结束营业。正当大家缩紧腰带艰苦抗疫之时，Grab却提油救火地宣布调高车资，作为援助司机的计划。

根据记者的街头采访，绝大多数司机认为现在搭客太少了，一天工作10个小时如果能运载六名乘客，也就只多得6元。司机只在6月份的每趟车程中多收1元，根本无济于事。Grab在每趟车程的车资上抽佣20%，才是影响司机收入的关键因素。搭客接受采访时也认为，Grab应该把抽佣调低10个百分点，才能让司机在艰难时刻有多一点收入，而不是调高车资。就有搭客说会暂停电召Grab，改乘其他平台的私召车。一家私召车公司则在社交媒体上以10%佣金和其他福利作号召，希望招募更多司机加入他们的行列。另一家私召车公司则分发2元的折扣券，一家德士公司还发电邮通知乘客说他们不涨车资。

Grab表面上以照顾司机，帮他们度过疫情困境为由来调高车资，实际上却把照顾司机的责任强加在搭客身上，这是慷他人之慨。

6月底之后，Grab又将继续从调高后的总车资中抽取20%的佣金，而成为最大的受益者。作为一家国际大企业，Grab给自己塑造了发“灾难财”的企业形象。