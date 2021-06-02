交流站：组屋翻新的烦心事

自政府推行组屋翻新计划（现称家居改进计划）以来，很多组屋得到翻修，让一些老旧的室内设施焕然一新。很多家庭受惠，让人拍手叫好。

我们这一带的组屋完成翻新已有两年之久，翻新的喜悦消退后，一些问题随之而来。

马桶盖使用不到一年就已变黄脱皮，不得不买个新的替换。厕所门使用不久，拉锁就坏了。这些都是小事，自己能解决就解决，解决不了也不算是大事。但是，厕所天花板漏水就是大事了，个人没办法解决。

给有关部门打了多次电话，他们联络了承包商一同来检查。去年发现漏水时，正值新加坡开始实施病毒阻断措施，工人没办法来施工，所以须等到阻断措施结束。期间又给有关部门打过电话，希望承包商能尽快把问题解决。从去年到现在已经过去一年多，问题还是没解决。

电话打了很多次，有关人员来了至少五次，时间过去了一年，问题还是存在。难道这是行业和有关部门的工作常态？对所出现的问题无能为力？还是漠视问题的存在？抑或是对承包商监管力度不够？

天花板漏水完全属于工程质量问题，本不应在翻新工程后出现，既然出现了，就应该想办法尽快解决，而不是一直拖延，让人觉得非常不负责任。

天花板漏水，灰水脱落，管道因漏水而黄迹斑斑，看起来像是多年没做过翻新，惨不忍睹。想想当初翻新的时候，历时半个月之久的施工，克服了种种困难，如整栋楼起伏不断的噪音、满屋子厚厚的灰尘、不得不躲在楼梯间或楼下看风景等等，终于完成了翻新。没想到不到一年时间，就变成这样的情况，实在令人泄气灰心，有一种哑巴吃黄连有苦说不出的感觉。

有关人员说承包商正在安排人员，但问题多，一时忙不过来，还须要继续等待，希望我们能谅解。这是否意味着其他住户在组屋翻新后也面对各种问题？这不由得让人反思，一个简单的厕所翻新工程居然出现这么多问题，而且迟迟得不到解决，到底什么环节出了问题？

总之，不论什么原因，都希望当局能正视问题。既然不是个案，就要制定一套解决方案。组屋翻新工程还在进行，如果诸如此类的事情一再发生，一再不能解决，必有后患。相关部门应加以重视，并采取确实有效措施，督促承包商尽快解决问题。

翻新组屋是好事，但不要让好事最后变成烦心事。