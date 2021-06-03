交流站：审慎看待网络信息

互联网在1969年开始联线，当时只是美国的几个用户在使用。经过50余年的不断发展，互联网覆盖全球，成为几乎所有人无日无处不在使用的联系工具，影响极为深远。

不过，凡事都有利弊两面。互联网的广泛使用，既是信息与资源的共通与分享，能够广言遍达；但若被假借利用，对于受众的荼毒，以及对社区国家所造成的伤害，同样极为深重。

今天，人人都有手机。阅览手机传输的文字、图片、视频等信息，成了日常生活里的习惯。社交平台如面簿、即时通信如聊天群组以及更多其他网站，正快速冒出头与扩张。网民能利用这些平台发表自己对周边事物的观感、意见与批评，尤其当社会有重大事件发生时，就会有很多图文、音频或视频广泛流传。

当然，言论自由是应受到尊重的。发表积极正面的看法，有建设性的言词是好的；但如果一味造谣、寻衅，以轻佻态度和笔调来作人身诋毁、攻击和讥讽，就不是好事了，应该避免。

一些人心存不轨，企图通过广发信息来引起共鸣，希望借助舆论力量，来促成他们想见到的形势或局面。有许多网民普遍认为，通过网上发表言论和广泛讨论，传达迅速、影响范围广泛且效果便捷。有的网民认为，即使可能要为自己的言论担负某些责任，但考虑到信息影响广泛，其代价是值得的。有的还认为，只要事后把相关言论删除或公开道歉，事情就可以了结。事实上，这是毫无风度与非常不负责任的做法。

有些国家组织所谓的“网军”，来打击政敌和制造政治风向，以舆论来左右及愚弄人民，意图实现某种政治目的。对于这类网上言论，新加坡网民应自我警觉，要冷静分析与思考，懂得作清醒的辨识与判断，不能盲目跟随他人想制造的舆论。这类“网害”如果得不到预期的反应与反响，自然就会偃旗息鼓了。

新加坡建国以来，经历了逾半个世纪的发展与茁壮。建国伊始，国民最早以刚强勇猛、居安思危的奋斗精神，披荆斩棘地逐步拓展，加上政府有坚定而灵活、顽强而柔韧的治国能力，才有今日的辉煌成就。这些得来不易的硕果，并非理所当然，更不是从此就可以高枕无忧，永续太平。世界上没有任何一个国家，有义务为新加坡的发展与颓败负责，更谈不上给新加坡同情、施舍或援助。国民的团结与勤奋，便是我们国家赖以生存、开拓与发展的宝贵资产。

因此，当面对不负责任、别有居心的“网害”宣传与信息时，就得坚决地拒绝，确切地说“不”。