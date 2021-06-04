交流站：加强脚踏车的安全使用

脚踏车可在公路和人行道上使用，究竟应该遵守什么样的交通规则呢？

说他们应该遵守公路的交通规则，却常常看见脚踏车在路上逆向骑行；说他们应该遵守人行道的规则，他们却不时和行人较劲。

脚踏车骑士在路上遇到行人交通灯亮红灯时，他们就把自己当作车辆，骑过去；当遇到行人交通灯亮绿灯时，他们就把自己当作行人，和行人一起过马路。很多脚踏车骑士更是完全不遵守交通灯指示，不管是红灯还是绿灯，照样冲过去。

有关当局是否须要决定一下，脚踏车骑士应该遵守什么样的交通规则呢？

另一方面，有关当局应该明文规定，每一辆脚踏车都必须安装最基本的安全配备：

一、铃铛。这和汽车车笛是一样的。很多人都有这样的经验，走在人行道时，身边突然有脚踏车从后而来，“簌”的一声飞快而过，很多时候会被他们吓了一大跳。行人有时候可能被撞倒，而肇事脚踏车已经不见踪影，行人只能自认倒霉。这些脚踏车都没有安装铃铛来提醒行人“我来了”。

二、前灯，以及车尾反光装置或安全警示灯。这两个照明设备绝对是夜间骑行的必要配备。

此外，当局应规定骑士骑车时不能戴耳机，以便他们听得见周围的声音。

脚踏车骑士应提高自己的安全意识，例如若在晚上骑车，就必须穿上浅色的衣服，而不是深色或黑色衣服。浅色衣服可以降低被撞的风险。