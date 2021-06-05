交流站：防疫与“三安”

教育部长陈振声5月31日在抗疫跨部门工作小组记者会上表示，让符合医疗条件的学生早日接种疫苗，以达到三个“安”：师生“安康”、学校“安全”及家长“安心”。

笔者非常认同他所提的“三安”。先说“师生安康”，最近有个补习中心的教师感染了冠病，出现症状依然上课，结果把病毒传染给学生。由此可见，教师接种疫苗刻不容缓。卫生部早有先见之明，在3月间安排中小学校教师集体接种疫苗，以降低他们染疾传染给学生的风险。教师每天接触很多学生，接种了疫苗，除了能确保自身的安全，也能安心地投入教学工作。

至于学生，卫生部从6月3日开始，安排让5万2000名将在下半年参加O水准、N水准和A水准的学生优先接种；年满12岁的小六学生则将于较后时段，与中一至中三的学生，在6月中旬接种。据悉，收到教育部的接种短信后，第一天就有半数的学生积极响应，上网预约，情况令人鼓舞。教育部预计到8月，40万个学生将完成接种。只要越来越多学生接种，师生自然“安康”。

其次，学校采取哪些措施以确保学生的“安全”？去年6月2日教育部决定让学生回校上课后，各校都遵守标准作业程序：学生一早到学校，不再去礼堂集合，而是直接进入课室。级任老师监督学生用自己的体温计测量体温，如果发觉学生的体温高了一些，则马上让他去医务室，由护士再量一次。

留在课室的学生则用洗手液搓手，用消毒液喷桌面，再以纸巾擦干净。开始上课前，教师再度提醒学生坐在指定的座位，不准随意更换；时时刻刻戴着口罩，与同学保持一米的安全距离。

休息时，校方安排不同的时段，让不同年级的学生到食堂用餐，并安排每一班使用固定的餐桌。进食时，同学分开坐，保持一米距离，也不能边吃边说话。

上母语课时，一般上根据学生的语文能力，分班上课，所以有不同班的学生一起上课。教师要求学生按各自的班，分区隔开来坐，以减少交叉感染的风险。

放学前，教师再度要求学生用消毒液喷桌面，用纸巾擦干净，之后用洗手液搓手；接着，静候扩音机播出指示，一班班离开学校，不得“一哄而散”。

截至5月31日，共有47所学校的71个学生确诊染疾，但他们都不是在各自的学校里感染冠病，而是在家里、补习中心、商场、购物中心、小贩中心或食阁近距离接触到带病毒者，故只要家长不带孩子“趴趴走”，尽量留在家里，应大可“安心”。

当教育部长宣布让应届考生优先接种疫苗时，家长的反应两极化：有的觉得让这批学生先接种，就不至于在会考期间染病而无法参加考试，可使他们“安心”；有的则显得“不安心”，认为12岁的孩子还小，担心接种后会有副作用、影响他们发育等。其实，教育部发出文告时已经指出，研究数据显示，辉瑞和莫德纳疫苗可安全使用。18岁以下的学生接种辉瑞疫苗，18岁以上的学生则可选择辉瑞或莫德纳。如此清楚的说明，让家长不必过虑，应该“安心”。

虽说接种疫苗非强制，但希望鼓励家长让符合条件的孩子去接种。这不仅可以保护自己和老师、同学，也可以保护家人和亲朋戚友的健康。