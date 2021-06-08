交流站：虚惊一场的隔离记

6月5日是我隔离的最后一天，我将这五天的心路历程与大家分享。

5月25日傍晚7时，我下班后到小贩中心打包晚餐，途中手机响了两次，但我没听到。过后回电，电话另一端自称是卫生部官员，说我在5月13日和冠病确诊病例有过接触，要求我马上回家自我隔离，不要与家人有任何接触。她还说，第二天会有人来接我到酒店隔离。对方的语气十分严肃，让我感觉到事态严重。当时我真是七上八下，不知所措，满脑子都在回想5月13日我到过哪里。

带着沉重的脚步回到家，把食物放在家门口，打电话给家人告诉他们我的情况，让他们拿了食物就回房去，不要靠近我。接下来我就在房间隔离，手中的饭也吃不下，也打电话给幼儿园校长说明我的情况，然后赶快查看日历，发现原来5月13日是开斋节公共假期，我和三个朋友去山乐坊（Hillion Mall）用餐。

我马上联络那三个朋友，其中两个没有收到通知，另一个在家隔离。当时我更不安，担心是骗局，便打电话给卫生部查个究竟，确认是卫生部的电话。那一夜我睡得很不好，心里一直想，如果检测后是确诊，那该怎么办，因为家人和幼儿园也会受到影响。

第二天早上6时许，手机又响了，这回通知我下午会有人来接我去酒店隔离。我趁家人还在睡觉，急忙收拾行李。

下午接到通知，必须在手机下载安装Homer应用，可通过此应用呈交我的体温检测。家人叫了外卖，把食物放在房门外。下午5时许，电话响起，通知我可以下楼等车，我拎着大包小包就一个人走了。我发短信告诉家人我要出发了，孩子们依依不舍，可以看得出大家都忐忑不安。

车上除了我还有其他六个人。管理人员询问了一些问题，然后给我们体温计和记录表格。我上了车，心情才开始平静下来。这样的安排也好，如果在家隔离，我担心若真的感染病毒，家人该怎么办。

抵达酒店登记后，随管理人员到我的房间，放下行李，便开始了五天的隔离生活。我不能踏出房门，由酒店供应三餐。前两三天，由于是新的环境，我没能好好睡觉，几天后才慢慢适应下来，我开始忙幼儿园的一些工作。第四天也就是29日，才被安排做拭子检测，过后管理人员在我手腕装上追踪器，他们担心我做了拭子检测会擅自离开。

最后一天，管理人员用视频电话跟我联系，问我体温如何，然后告诉我要下载Healthhub查看检测结果，我迫不及待马上下载，检测结果是阴性。太好了，没事了，一切都平安。

虽然是虚惊一场，但是那种感觉真的不好受，现在想起来还会怕。以后出门真的要小心，可以的话尽量少出门，做好防护措施，不要掉以轻心，守在家中就是保卫国家。