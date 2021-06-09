交流站：向中央医院骨科医疗团队致敬

人老脚先衰，走路也不灵活，骨头这边疼那边痛，看了西医看中医，看了中医看保健医，又飞到国外看医生，团团转转好多年，一直医不好，最后还是我国医院的骨科医疗团队最行。

六年前，我在新加坡中央医院做右腿膝盖全套开刀手术，由主治医生陈伟才教授（Prof Andrew Tan Hwee Chye）的医疗团队为我开刀，手术十分顺利。

四个月后，我的右脚膝盖复原了，喜欢旅游的我，便和太太及好友飞去欧洲坐游轮。在游轮上的第三天中午，我们去用自由餐时，一个洋汉撞伤我的左膝盖，痛得我叫了出来。我痛到没法继续旅程，隔天下船立刻转换班机飞回新加坡，到中央医院找陈伟才看急诊。陈伟才团队安排进行全身麻醉的微创手术后，说效果可耐约五年。这是我第二次很荣幸又由陈伟才的医疗团队治好我的腿。

去年10月15日清晨，在打高尔夫球时因为雨湿草滑，我滑倒严重扭伤了左脚踝，寸步难行，忍着痛楚坐上轮椅，立刻到中央医院急诊部求医。照好X光，确诊是左脚踝的骨骼有微裂。我的主治医生是陈伟才，他说包裹伤脚后，要在家休养六至八周，让有微裂的伤骨慢慢愈合就没事了。第七周解开包裹时，伤脚果真复原了。我很感谢中央医院骨科的陈伟才团队，这是他们第三次治好我的腿伤。

今年1月11日农历新年前，陈伟才向我提议趁着现在冠病疫情和我的健康情况良好，应考虑对左膝盖做全套的更换开刀手术，我不假思索便同意了。2月16日大年初五早上，我进入中央医院手术室，看到主治医生还是陈伟才，放了一百个心。

决定进行手术的前两周，陈伟才安排我见了物理治疗师卢庆盈（Loh Qing Ying），她教导我不少很好的腿部物理治疗法，以加强腿部肌肉结实来保护骨骼。她很有耐心，也很专业，我学了不少专业知识。这是我再次有缘遇到贵人，第四次手术成功完成，而且康复时间比预期提早了两个月。

我动手术至今已经有三个半月，今天的我能自由行走、能游泳、能天天打六通拳和气功，也能打高尔夫球，都归功于中央医院骨科医疗团队的高效率服务和无私的爱心及帮助，他们也是我这一生中最难忘的医疗朋友。特此通过报章向中央医院陈伟才教授的骨科医务团队表示我最崇高的敬意和衷心的感谢。

不论是主治教授、数名年轻医生、麻醉师、物理治疗师、护士还是看护清理人员，他们为病人服务的精神，至今使我难以忘怀，感恩生命中有他们。也感谢卫生部的前几任部长，如许文远、颜金勇和现任的王乙康，以及不少卫生部高层领导人，他们一路来默默为医疗卫生体系所做出的高效率管理服务和医疗贡献，让病人受惠，也让病人感受到温馨的关怀。