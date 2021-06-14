交流站：居家工作应重视亲子玩乐时间

自2020年初冠病疫情暴发以来，许多人开始了居家办公的生活。

当疫情在社区快速传播时，受影响的部分学校、幼儿园也暂时关闭。孩子原本可能因为可以多睡觉而感到有点小兴奋，但是这样的日子久了，就会觉得厌倦，对病毒产生恐惧，开始想念同学和玩伴，要出去玩。这些都是正常现象，因为人类是社会的动物，社交和情感表达的需求是人类的自然属性。

表面上看，虽然父母和孩子都在家办公和学习，但是父母其实忙于工作。孩子想找父母玩乐时发现父母没时间陪他们，很多父母则以为只要自己在家就是在陪伴孩子。其实，正是这种假象和误解，使得疫情期间父母与孩子玩乐和沟通的时间更少了，这对于孩子在社交情感方面的发展是不利的。如果这些需求得不到满足，而父母、教师又没有对儿童善加引导，就会对儿童的心理健康产生影响。

儿童会表现出时刻抱着自己最爱的玩具（即安慰物），不爱和父母、长辈说话，严重的甚至会出现虐待小动物、自虐的行为。父母如果对此不以为然，任由这种情形继续下去，就会影响到孩子的心理健康，严重的会出现毫无预兆的轻生事件，今年2月本地一名小学六年级女生跳楼自尽就是一例。本地研究机构ValueChampion于2019年的研究也表明，新加坡约有18%的年轻人患有抑郁症，这与他们在儿童时期所处的社交和情感教育、发展环境有关。

由于居家工作、学习期间，大家的活动范围受到限制，而孩子又有玩乐的社交情感需求，有什么办法可以突破这种物理限制呢？对此，英国谢菲尔德大学儿童心理学家古默博士给出一个可行的答案：家长和孩子一起玩玩具或游戏，尤其是智能网络游戏。

研究指出，玩具其实是儿童与他人沟通的工具。通过一起玩玩具或游戏，儿童与玩伴（包括长辈）会建立一种轻松愉悦的关系，这种关系会使他们互相分享内心的想法，从而释放心里积累的压力。

古默博士特别对“祖父母—孙子”两代人一起玩智能游戏的过程进行了实验研究，结果发现以下一些有趣的结论：

一、祖父母对于智能游戏的兴趣，受孙子对该游戏的兴趣带动而提高，他们都享受游戏所带来的乐趣并建立深层的情感联系；

二、祖父母为了和孙子玩游戏，会设法克服自身技术上的弱势，进而提高学习信息技术的兴趣；

三、智能游戏确实可以成为未来代际游戏，有利于促进代际沟通，促进儿童社交情感的健康发展。

因此，在居家工作、学习期间，父母、长辈不应忽略与孩子的心理沟通，要认真安排与孩子玩乐的时间。这些玩乐活动可以是一起读书、玩玩具、玩游戏等。由于智能游戏网络化，如果父母抽不出时间，也可以让祖父母和孩子在手机、电脑上玩，但要控制好时间。这样就不会受到物理空间的限制，达到既防疫又交流的目的。

另外，目前专门针对代际沟通、亲子沟通的智能网络游戏还很少，这为信息技术业者指明了一个巨大的商机，就看谁能率先成功抢滩。