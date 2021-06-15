交流站：网络流行语知多少

最近一期江苏卫视节目《非诚勿扰》，有个男嘉宾看上为他爆灯的女嘉宾，经主持人孟非提醒后，阔步走向女嘉宾，摸了摸她的头，牵着她的手离开舞台。

孟非从没见过这动作，感到有点“莫名”。坐在一边的节目合伙人陈铭告诉他，这个动作叫“摸头杀”。

“摸头杀”，我第一次听到这个词，跟孟非一样满头雾水，不知道它代表什么。于是上网搜索，才知道是网络流行语，全称是“摸女生的头就把她秒杀了”。这原本是用来安慰情绪低落女生的动作，在她伤心、难过时安抚她，现在被年轻人引申为“撩妹”的手腕。

在过去的《非诚勿扰》里，孟非也常用一个词“老司机”，形容那些在节目中已经“站”了几期、甚至一年半载、经验丰富的女嘉宾。“老司机”并不是我们所理解的字面上的意思——火车、汽车、公共巴士等交通工具的驾驶员。它也是近年来在网络上流行的词语，是指“行业上的老手，对各种规则、内容及技术经验老道”的人。

在YouTube的视频上，我不时听到“小姐姐”这个网络流行词。在中国，“小姐”是指从事性服务的女子，故大众有所忌讳，不称呼年轻女子为“小姐”，以免引起对方的反感。现在，少年也称年龄跟他差不多的少女“小姐姐”。在新加坡，我还没听过年轻人称少女为“小姐姐”，反而是“美女”在商场、食阁、小贩中心等不绝于耳。

最近看本地电视节目《小岛国，大发现》，三个主持人觉得某个“点”值得留念，便用手机自拍，说是“打卡”。过去，“打卡”是指人们上下班时把出勤卡在磁卡机上划过，以记录上下班的时间。如今，它已经变成“在旅游景点拍照留念”的代名词。

在网络流行语中，最不可思议的是“神兽”一词。在中国古代神话中，“神兽”是指那些长相奇特、拥有神奇能力的生物，如麒麟、凤凰、青龙、白虎等。

冠病疫情暴发以来，中国中小学校停课，改以居家上网课。孩子在家学习，父母或祖父母必须负起监管的责任。但孩子尤其是男生，经常分心，不认真学习，家长虽无奈，却昵称他们为“神兽”。我们的家长也面对同样的问题，但他们没有把孩子“丑化”，而是使出浑身解数，协助孩子居家学习。在5月22日《联合早报·言论》漫画中，蔡新友很形象地绘出所谓的“神兽”。

疫情期间，有些商家因不能开门做生意而倒闭，有些则转型，改为网上直播推销货品。中国就出现一些不良商家，用钱请人假扮顾客，大买特买，以推高销售量，制造假象吸引顾客，这叫“刷单”。这里给爱网购的人提个醒，以免被误导。

除了上面所举的例子，还有其他网络流行语：套路，用来应付一些情况的既定招数；拉黑，将某人拉到黑名单，屏蔽有关他的信息；佛系，形容无欲无求的生活态度；老铁，指关系亲近、靠谱、值得信任的朋友；秒回，在社交媒体等平台上接到信息后快速回应。

这些网络流行语，少数已在其他国家流行，如“打卡”“拉黑”，其他词语迟早会出现在东南亚一带讲华语人士的日常生活用语里。我们必须与时并进，对这些词语有所认识与理解，才有法子与00后的年轻人沟通。