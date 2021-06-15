如何确定自己是否适合接种疫苗？

卫生部已放宽冠病疫苗接种条件，3万多名对食物或药物过敏者，将会受邀登记接种冠病疫苗。

疫苗专家团认为，那些对海鲜或药物有严重过敏反应，但对信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗或其成分不过敏者，都可接种辉瑞和莫德纳疫苗。我的疑问是，如何知道自己对mRNA疫苗不会过敏？

中年时，我曾经至少两次对九种药物有过敏反应。症状是两眼红肿睁不开，眼袋下垂，上下唇及口腔两侧肿胀，满脸发烫、胸闷、呼吸困难、心跳加快、心神不定、坐立不安，老是要喝水。在出现症状半小时后去看医生，打一剂“解药”针，四天后病情才会好转。这样的情况算不算严重药物过敏？我可以接种mRNA疫苗吗？