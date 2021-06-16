交流站：让孩子过一个“心中有数”的假期

今年6月学校假期，大多数学生与父母一起“宅”在家。父母都希望孩子过个充实的假期，孩子又是否心中有数呢？家长要善用这特殊时期来发展孩子的自我管理能力，让彼此拥有美好的假期居家生活。

自我管理能力在孩子不同年龄阶段的体现方式有所不同，父母要采取不同的对应策略。对于00后的孩子，父母的角色是忠实的协助者，而不是全能的指挥官或预言家。父母要给孩子足够的自主权力，让孩子参与关系自身的事情和决策中。在孩子为自己的事情做决定时，父母应秉持开放包容的态度，让孩子做自己的主宰。

同时，父母要扮演啦啦队队长的角色，为孩子的自我成长加油打气。成长过程有直线也有曲折，当不如意出现时，孩子需要的是父母的激励，就如植物需要雨露的滋润一样。父母要管理好自己的情绪与期望值，要时刻提醒自己用从容取代焦虑，用信任取代怀疑，用鼓励取代批评。父母的正面评价与积极肯定是孩子信心的来源，能让孩子正视自我成长的价值。

在孩子成长过程中，父母可适时地与孩子分享一些自我管理的方法。

首先，家长要引导孩子认识自己，协助孩子正确地看待自己，客观地了解自己的强项、弱项、性格特点、兴趣爱好、生活习惯、学习目标与风格等。孩子通过自我探索，勾勒出自我形象，并根据自身形象特点来组织生活与学习。所谓适合自己的才是最美的，自我管理能力就是建立在认识自己的基础上。

其次，家长要让孩子自行管理时间。管理时间是为了提高时间的利用率和效率。孩子要先清楚自己一天中的黄金时间是何时，如何在不同的时间段安排活动。例如，什么时间段适合学习，什么时间段用来运动，什么时段与朋友交际及游戏，什么时间段须要放空自我。父母要协助孩子诊断时间的利用状况，找出成功的案例加以复制，找出浪费时间的活动且消除之。管理时间是孩子自己的事，掌握了时间就等于把握了自己最稀有的资源。

最后，孩子要认识压力。在日常生活中，父母要教导孩子客观认识压力的来源。例如，有的源自孩子跟父母及朋友之间的矛盾，有的源自任务难度过大，有的源自孩子的自我期望过高、有的源自外界环境变化等。不同的压力源会产生大小不同的压力感。当父母觉察到孩子面对压力时，要鼓励孩子表达自己当下的感受，与他们一起分析压力的来源，并询问如何处理这些烦恼的事情。

压力好比胡椒、味精等调料，适量可调味，过量则令人感到不舒服甚至有害。因此，体验压力及管理压力是孩子自我管理能力的必要组成部分。

对孩子来说，自我管理能力的提升，家长须提供“肥沃的土壤，甘甜的雨露”。如杜甫《春夜喜雨》所描绘的：好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。父母如春风化雨般滋润孩子，孩子一定“心中有数”。