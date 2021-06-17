交流站：“合力追踪”防疫器应记录离开时间

6月15日早上，收到来自卫生部的短信，通知我被列入爱雍·乌节（ION Orchard）的高风险可能接触群，要我尽早接受免费的检测。

我的第一个反应是：有必要吗？因为想念日本北海道，又不能出国，嘴馋的我就特地到爱雍·乌节买个北海道蛋糕，顺道逛一下街，总时长不到一小时。

打开“合力追踪”手机应用，愕然发现自己在爱雍·乌节的逗留时间，竟然从6月5日下午4时半到隔天下午1时半。我发现“合力追踪”携手防疫器（TraceTogether token）没有记录我离开商场时间的功能。我们每进入一家商场商店，就被要求用携手防疫器或手机应用记录登入时间，但离开后往往都没留意。

为了确认，我打了询问电话，想了解日后通过携手防疫器进入商场后，离开时要如何登出和记录离开的时间。无奈，所得到的官方回答是没有此功能。这让我不解，没记录登出时间，这所谓的记录是否准确。

尽管有抱怨，但身为奉公守法的公民，我还是立即上网登记去做检测。长长的棉花棒瞬间塞入鼻腔，真的很不好受，尤其从小对打针有恐惧的我更是害怕。感恩人类只有两个鼻孔，只须忍一忍就过去了。所幸检测结果是阴性。

防疫时期，政府和人民要携手一心，才能挺过难关。防疫措施推出时，人民只能全力配合。疫情变化快，没有时间访问民情就得实施对策，我们也理解这一点。但有些措施的确存在漏洞，希望相关机构能尽早处理或推出解决方案，让掏出手机或防疫器扫描登记的人们，能够准确记录逗留时间。如此一来，才能缩小接触高风险群，免去检测程序，继续当个安心快乐的好公民。