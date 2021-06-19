交流站：行人不应走脚踏车道

6月8日的《联合早报·交流站》刊登《脚踏车不应走人行道》一文，指为了行人的安全，脚踏车不该走在人行道上。

笔者认为，若只为保障行人安全，就要把脚踏车赶到公路上，就是把脚踏车骑士的安全放在刀口上了。骑脚踏车是肉包铁，只要轻微被车碰一下，跌倒后小则轻伤，重则被其他车辆碾过，不是重伤就是必死无疑。

为了保障行人和脚踏车骑士共同使用人行道的安全，所以有了《活跃通勤法》。根据此法，个人代步工具、行动辅助工具和脚踏车在人行道上的速度，不能超过时速10公里。问题是有些个人代步工具、行动辅助工具或脚踏车根本没有安装行驶速度器，也就无法保证不超速。

在允许的速度范围内行驶，行人和脚踏车骑士在人行道上还是可能发生意外，原因极有可能是行人或骑士互不礼让。骑士若想从后超越行人，或从正前方驶过行人的话，最好响铃示意。但有时骑士响铃了，行人不是听不到（在听耳机、谈话或讲电话等），就是无法让路（如手提重物或拉推车等），或者听到铃声但根本无心让路。

笔者认为，不管行人无法或不想让路，骑士都可以先礼让，就停在一旁等行人走过，反正也就是那么一下子。有时是行人非常有礼让精神，看到骑士后自己侧身站一旁，或移到人行道旁的草地，让骑士先通过。这样大家都高兴，发生意外的可能性就大减了。

如果骑士在响铃后，前面的行人无法让路或不想让路，骑士却执意要从后超越行人，行人可能被吓到，意外或争执就可能发生了。

笔者还注意到另一种情况：明明有脚踏车道和人行道，行人却走在脚踏车道上，而不是人行道。笔者住的市镇有人行道和脚踏车道，脚踏车道是红色的，人行道没有颜色，很明显区分开来。

让人不解的是，有些行人偏偏走在脚踏车道上。到底是行人不明白，还是不知道脚踏车道和人行道的区别？是不是因为脚踏车道比较宽，走起来比较舒服？抑或行人认为反正没脚踏车，走在脚踏车道上也无所谓？

另一个问题是，当行人走在脚踏车道上时，即使骑士响铃示意，多数行人都不理会。

既然已经明显区分脚踏车道和人行道，应该加强对行人的公共教育，确保行人和骑士都使用各自的专用道。