答复 通过教育与执法解决 青少年吸电子烟问题

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月23日 5:00 AM

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青少年使用电子烟是一个多面向的问题。因此，新加坡采取了多管齐下的方法来解决这一问题，包括公共教育、辅导、执法和监管。

保健促进局与教育部和大专学府密切合作，通过关于电子烟危害的在线互动学习活动，来提高青少年对不抽烟和不吸电子烟生活方式的好处的认识。

保健局也为自主学习提供资源，并培训教育工作者与学生讨论吸电子烟的危害。2019年，保健局展开了一项针对18岁至25岁青少年及他们父母的运动，以提高他们对电子烟危害健康的认识。有关电子烟有害影响的更多信息，请浏览保健资讯网（HealthHub），网址是www.HealthHub.sg/vaping。

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