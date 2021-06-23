答复 通过教育与执法解决 青少年吸电子烟问题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 青少年使用电子烟是一个多面向的问题。因此，新加坡采取了多管齐下的方法来解决这一问题，包括公共教育、辅导、执法和监管。保健促进局与教育部和大专学府密切合作，通过关于电子烟危害的在线互动学习活动，来提高青少年对不抽烟和不吸电子烟生活方式的好处的认识。保健局也为自主学习提供资源，并培训教育工作者与学生讨论吸电子烟的危害。2019年，保健局展开了一项针对18岁至25岁青少年及他们父母的运动，以提高他们对电子烟危害健康的认识。有关电子烟有害影响的更多信息，请浏览保健资讯网（HealthHub），网址是www.HealthHub.sg/vaping。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 交流站 健康 学校 电子烟 青少年 联合早报 保健促进局 卫生科学局 戒烟 答复 烟草管制 抽烟 HealthHub 保健局 保健资讯网 快乐的本质和社会问题的关联 期待堂食限制再放宽