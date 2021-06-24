交流站：“登记离开”记录可加强追踪工作 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄玮娴 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM SafeEntry Gateway登记离开感应器贴上蓝色贴纸。（智慧国及数码政府署提供） 字体大小: 小 中 大 我们感谢三名读者的反馈。“合力追踪”和SafeEntry访客登记系统是快速推出使用的数码工具，以支援抗击冠病疫情方面的密切接触者追踪工作。为了满足持续变化的公共卫生需要，这些数码工具在使用过程中不断改进加强。目前，使用“合力追踪”手机应用扫描场所二维码的用户，占所有SafeEntry登记入场（check-in）的一半以上。这些用户可以通过手机应用完成登记离开（check-out），并在应用中查看他们的SafeEntry入场和离开记录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 智慧国及数码政府署 手机应用 合力追踪应用 合力追踪携手防疫器 答复 交流站：盼准许使用 SafeEntry Gateway系统 交流站：对电子订餐的建议