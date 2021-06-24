交流站：“登记离开”记录可加强追踪工作

我们感谢三名读者的反馈。

“合力追踪”和SafeEntry访客登记系统是快速推出使用的数码工具，以支援抗击冠病疫情方面的密切接触者追踪工作。为了满足持续变化的公共卫生需要，这些数码工具在使用过程中不断改进加强。

目前，使用“合力追踪”手机应用扫描场所二维码的用户，占所有SafeEntry登记入场（check-in）的一半以上。这些用户可以通过手机应用完成登记离开（check-out），并在应用中查看他们的SafeEntry入场和离开记录。