交流站：对电子订餐的建议

从报章得知政府将助小贩采用电子订餐送餐平台，以促进小贩的生意。但是，部分小贩认为可行性不高。《新明日报》的报道指出，小贩有三难：平台费用高、科技难、订单应付不了。

我非常同意小贩的这些观点，有关当局应正视这些反馈。

我从来不在订餐平台购买小贩中心的食物，因为价格推高了许多。以菜饭为例，自己去买，四五元就可以买到丰富的两肉一菜，平台订购则要七八元。虽然增加了菜品如开胃菜，或者分量大了，但对我这个只需要简单的两肉一菜的消费者来说，多了反而是浪费食物和金钱。

网上订餐的一大问题是食物“不翼而飞”。我们家一般在周末才订餐。我们遇过订餐50分钟后食物仍不见踪影的情况；拨电询问，总是给很多不明不白的理由，还说要再等50分钟。我几乎饿晕了，语气不好，对方就说不如取消吧。这种情况，我们要么吃方便面，要么继续等待送餐上门。

结果，我们家不再依赖送餐员，而是选择“自行取餐”。据我所知，疫情期间各订餐平台已经应付不来，如果把小贩中心的生意再外包给他们，可以想象以后订餐的情况会更“惨烈”。

故此，笔者认为有关当局应另辟蹊径，设计自家的小贩和食阁订餐平台，由社会企业管理，再按小贩的构思，设计出合理的应用，成功的可能性也许会大一些。

第一，平台收费须合理。如果通过政府出资、社会企业管理，小贩食物的价格就不会推高太多。小贩和消费者无须支付太高的中介服务费，相信可以吸引更多小贩考虑加入。

第二，订餐平台须可行。有关应用只适合订购住家附近的熟食中心或食阁的食物，下单后自行取餐，好处是按时间取餐，不必轮候，就可吃到热腾腾的食物。倘若是全岛订餐，食物送达已经冷了，还要考虑到送餐成本高和人为失误等问题。

第三，按小贩作业程序设计平台应用。有了专属的小贩订餐平台，可以处理另外两件“难”事：科技太难和订单应付不来。首先，可以切换语言输入功能，或以图案代替文字，这些都有助于让科技用起来不那么难。再次，应用可让小贩有管控权，让他们可选择暂停接单，待订单缓和了才恢复接单。

总之，以最简单的呈现方式让小贩容易使用才是王道。