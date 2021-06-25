交流站：药物过敏者不必害怕接种疫苗

6月21日早上8时许，我到裕华民众俱乐部询问药物过敏者接种冠病疫苗的情况。由于我已超过60岁，被安排直接到登记处。

接待我的职员查看电脑系统里的病历后说，虽然我对多种药物过敏，但不碍事。为了进一步消除我的担忧，他安排我到护理室见医生。医生看过我随身携带的药物敏感证后，和蔼亲切但坚定地说我可以放心接种。

进入疫苗接种室后，年轻女医护员要我说出自己的名字和身份证号码，核对无误后，便在我的左臂消毒打针。对我这干粗活的人来说，那是无痛无痒的一针。

护理室有病床和血压测量等医疗器材，我像是特别受关注的病人，被安排在护理室门外休息等候。

半小时后，前方柜台工作人员喊我的名字，我没留意到，护理室旁的医生听到后，叫我去拿单据准备回家。原来，医生早已记住我这个对九种药物过敏者的名字，或许他有在留意我，确保我打针后没有出现过敏征状。医生的敬业乐业，我很感激和赞许。

柜台人员给我一张单据、一瓶消毒搓手液，并交代要多喝水，两天内勿做激烈运动，有发烧或头痛可服两片止痛药，回家后若眼睛或嘴唇肿胀，可到医院看诊。

回到家，我把打针的事发短信告诉尚未打针的朋友，他们除了回说恭喜，也决定择日去接种。一个对药物过敏的朋友，最近打针后没有出现过敏征状，而叫我放心去接种。是她的经历，让我去接种的信心倍增。

打过第一针后，我亲身体验到，事实证明原来我在好长一段时间举棋不定，持观望的态度和疑虑是多余的。

裕华疫苗接种中心地方宽敞，医护人员工作认真，井然有序，诚恳接待民众，我在此向他们说一声谢谢。