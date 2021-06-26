交流站：学前儿童的双语教育 订户 来自 / 联合早报 文 / 林美莲 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM （档案照） 字体大小: 小 中 大 刚出炉的“2020年全国人口普查”第一批数据指出，本地五岁以上居民人口当中，有48.3%在家中最常说的语言是英语。人口普查也发现，本地常说英语的家庭当中，有87%在家里也说第二种语言。婴儿（零岁至两岁）的主要交际工具是身体接触及表情变化。随着婴儿的成长，言语交际的优越性越来越明显。这种变化促进了幼儿期（三岁至六岁）言语的迅速发展。如果说婴儿期是掌握华语的准备期，那幼儿期则是初步掌握华语的时期。在短短几年里，幼儿不仅能理解成人对他讲的话，而且能够运用口语比较清楚地表达自己的想法，还能根据成人的言语指示调节自己的行为。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 双语 华语 英语 双语教育 全国人口普查 语言教育 幼儿园 幼儿教育 交流站：市镇会已清除走廊杂物 早报网谈