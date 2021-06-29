交流站：应加强电动代步工具充电标准

近几年，电动代步工具除了涉及交通事故，起火造成的死伤事故也引起广泛关注。然而，突如其来的冠病疫情让送餐服务大受欢迎，推动了电动代步工具的普及化。

政府为减少电动代步工具的充电起火隐患，推出一些新条例和公共教育，包括：

首先，陆路交通管理局规定，电动踏板车和电动脚踏车须符合UL2272和EN15194防火标准。

其次，所有电动脚踏车骑士须通过理论测试，才能在公路上骑行。

第三，民防部队推出电动代步工具充电“四要、四不要准则”的公共教育。

当局加强管制后，电动代步工具事故确实有下降的趋势，但是看到最近接二连三发生电动代步工具起火的事件，除了以上三个措施，我们还能做些什么，来最大限度地减少起火隐患？

首先，可以考虑为现有电动代步工具的充电池附近安装简易小风扇，给充电池降温，并要求长时间使用者如递送员，在进电梯前须在电梯外休息至少半小时。

其次，在远离住宅的公共场所设立户外收费充电点。

其三，立法规定电动代步工具必须配备充电池有效散热和温度警示装置。

其四，立法规定电动代步工具须配备自动断电或定时充电的设备，可以考虑尽快售卖这种新款定时充电器给现有的用户。

从电动代步工具充电问题，我又联想到逐渐增长的电动车。

我国会加速发展充电设施，以在未来10年进一步支持电动车的用电需求。这6万个充电点会设在公共停车场和私人场地。电动车过度充电和长时间驾驶，会不会有安全隐患？

以目前技术来看，电动车的充电比电动代步工具更稳定、更少隐患，我们是不是可以要求电动代步工具厂商参考电动车充电设计，来提高充电安全系数？

从未来的交通发展来看，电动代步工具和电动车是符合环保和交通双需要的大趋势。不断完善这两种重要交通工具的充电技术，对于社会的发展和保障生命财产安全，应该成为各政策部门通力合作的重要课题。