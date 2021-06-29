交流站：疫情延误组屋天花板维修工程 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 甘先生于2021年6月1日就其组屋的天花板石灰剥落问题联系了建屋发展局。建屋局芽笼分局职员收到反馈后，6月7日上门检查，发现厨房天花板有少量石灰剥落。虽然屋主须负责组屋内部的维修和保养，但我们的职员通知甘先生，建屋局可通过友好协助计划（Goodwill Repair Assistance Scheme，简称GRA）为维修工程提供资助。根据该计划，建屋局帮助屋主修补，并承担50%的维修费用，其余50%的维修费用则由屋主承担。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 建屋局 组屋 交流站 建屋发展局 联合早报 天花板 答复 承包商 屋主 维修工程 反馈 友好协助计划 Goodwill Repair Assistance Scheme 交流站：自律才是抗疫的成功之道 交流站：应加强电动代步工具充电标准