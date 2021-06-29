交流站：疫情延误组屋天花板维修工程

甘先生于2021年6月1日就其组屋的天花板石灰剥落问题联系了建屋发展局。建屋局芽笼分局职员收到反馈后，6月7日上门检查，发现厨房天花板有少量石灰剥落。

虽然屋主须负责组屋内部的维修和保养，但我们的职员通知甘先生，建屋局可通过友好协助计划（Goodwill Repair Assistance Scheme，简称GRA）为维修工程提供资助。根据该计划，建屋局帮助屋主修补，并承担50%的维修费用，其余50%的维修费用则由屋主承担。