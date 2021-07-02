交流站：《遗物整理师》引人深思

《早报周刊》于6月27日刊登的专题报道《遗物整理师——收拾往生者最后的家》，触动我的情感丝弦，许多感触涌上心头。

报道提及，遗物整理师“在处理往生者的遗物、贴身物品和照片时，再怎么抽离，也难免会‘睹物思人’，恍如目睹、见证他们生前的最后一次挣扎，以及他们生命里的孤单与人生的光辉。”

我母亲于3月26日离世，我带着哀恸的心情整理她的遗物。过程中，我找到母亲的身份证、出生证、护照，以及一些手写的纸张。母亲在其中一张小纸张写下与病魔抗争的方法。母亲确诊患上肺腺癌后，一直很努力地与病魔对抗，想要活下去。她在小纸张上写了与病魔对抗的方法，以此作为提醒。

我看着小纸张，想到母亲坚强地与病魔对抗，但死神最终还是夺走母亲的生命，眼泪禁不住簌簌滑落脸颊。我把母亲的身份证副本、出生证副本、照片和手写的小纸张一一贴在相簿中，留作纪念，因为母亲曾经在人间走过一回。

专题报道中有一段写道：“在独居死者的家看过长长的血迹拖印，‘他显然是在厨房跌倒，流了很多血，试图爬着到卧室找求救的方式。很可惜，他来不及获救就离世了’。”

这段描述勾起一段回忆。2011年初的某个周末下午，我因突发性出血而失血过多。事发时，我独自一人在客厅，因无法站立，只好勉强从客厅爬到卧室找手机求救，血迹从客厅至卧室。我当时很庆幸没有完全失去意识，得以及时拨电求救，逃出鬼门关。然而，那道血迹至今依然鲜明地烙印在我的脑海中。

读了这篇专题报道，我反复思考生与死。我是一个平凡人，无法参透生与死的奥秘，我明白死亡是生命的一部分，必须给予逝者生命的尊严，却不晓得该如何面对死亡。在专题报道的结语处，作者提供“延伸观赏与阅读”栏目。我上网订购其中两本书籍，《我是遗物整理师》和《离开后留下的东西》。也许，透过阅读这两本书中的一个个真实故事，我可以对生与死有更透彻的理解。