别把血氧仪扔了

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月2日 5:00 AM

血氧仪兑换券没有收件人姓名和地址，不少人没细看就丢进垃圾桶。
血氧仪兑换券没有收件人姓名和地址，不少人没细看就丢进垃圾桶。

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朋友传来一则图文并茂的短信，好心提醒我别把信箱中一份没有收件人姓名和地址的小册子扔掉，因为要靠它兑换血氧仪。

想起自己真的差点儿把它丢掉，连忙通知WhatsApp朋友和群组，同时在面簿上提醒网友。有些朋友说，已经看到好多在垃圾桶里了。

这宣传册太像商业传单或广告，怪不得很多人连看也没看就把它扔进垃圾桶。既然要免费送血氧仪给全国民众使用，为什么不像领取免费口罩或“合力追踪”携手防疫器那样，凭身份证领取呢？或者在通知书写上地址，那人们至少会看一眼，而不会直接把它当广告传单丢进垃圾桶。

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