别把血氧仪扔了 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 血氧仪兑换券没有收件人姓名和地址，不少人没细看就丢进垃圾桶。 字体大小: 小 中 大 朋友传来一则图文并茂的短信，好心提醒我别把信箱中一份没有收件人姓名和地址的小册子扔掉，因为要靠它兑换血氧仪。想起自己真的差点儿把它丢掉，连忙通知WhatsApp朋友和群组，同时在面簿上提醒网友。有些朋友说，已经看到好多在垃圾桶里了。这宣传册太像商业传单或广告，怪不得很多人连看也没看就把它扔进垃圾桶。既然要免费送血氧仪给全国民众使用，为什么不像领取免费口罩或“合力追踪”携手防疫器那样，凭身份证领取呢？或者在通知书写上地址，那人们至少会看一眼，而不会直接把它当广告传单丢进垃圾桶。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 广告传单 血氧仪 淡马锡基金会 冠病疫情 对抗疫情是6月份热门话题 交流站：《遗物整理师》引人深思