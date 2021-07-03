交流站：小六会考积分等级制利多于弊

我是道南小学小六学生，是第一批采用积分等级（Achievement Level）制的小六会考生。

旧制度的计算方法是采用一个公式，来计算出每个科目的总分，并计算所有四个科目得出总积分（T-score）。也就是说，我可以用我较强的科目，来弥补较弱的科目分数。例如，如果我有一个科目比较弱，但其他科目都考得很好，我还是能够进入一所比较好的学校，因为我的总积分会很高。

在新制度下，如果一个学生的三个科目考到100分，得AL1，第四个科目考获40分，只得AL7，那他的积分是10分；如果另一个学生考到三科90分得AL1，一科70分得AL5，积分为8分。虽然两个考生的总分数一样（340/400），但是积分等级8分的学生，能够进入一所比较好的学校，积分等级10分的学生就无法进入那所学校，选择也比较少。

新的积分等级制度所带来的好处，是让我有更多的时间去做其他的课外活动，因为对于我有信心获得AL1的科目，不须要花太多时间复习以求考到满分。新制度的另一个好处是，能减少同学之间的竞争。这对我来说非常重要，因为我们学习是为了掌握知识，为自己的将来打好基础，而不是为了分数。新制度有望培养出更多全能型的学生，因为考生得在每个科目考到好分数。

总之，新制度虽然有坏处，但我比较喜欢新制度，因为我能够好好提升我的弱科。

我的科学一向不是很好，所以总积分等级可能受影响。我的数学、英文和华文算不错，有信心能在会考考到好成绩。如今这个新制度，让我能够投入更多时间复习最弱的科目——科学。

我认为，今年将参加小六会考的考生，可以更好地适应这个新的积分等级制度。

首先，考生应该花更多时间在自己较弱的科目上，因为若有科目表现得太差，会大大影响积分等级。

其次，如果考生非常有信心可以在某个科目获得AL1，就无须花太多时间在较强的科目上。这可以抓紧时间加强弱科，让弱科变强。

最后，考生应该重视复习，深化对于所学知识的理解。如果知识都掌握了，也很熟练，就能从容应对考试。但是，如果只顾着做考卷，而不好好复习，那在考试时虽然知道答题技巧，却没有掌握好知识，基础不牢，还是会考得不理想。

总而言之，我相信这个新制度所带来的好处比坏处多。新制度的正面影响大还是反面影响大，相信再多几年自有分晓。