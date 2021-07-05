交流站：学习德国迎接后冠病时代

我在5月中旬抵达德国，如今在慕尼黑已经生活了六个星期。这里的生活井然有序，乍看一点都不像在疫情之中。人们在街上走动一般不戴口罩，可是一走入公共室内场所如超级市场、商店、办公室等，或乘搭公共交通，即使没有安全距离大使，每个人还是自动戴上口罩，保持至少一米半的安全社交距离。

前些时候禁止的室内堂食现在已经开放。由于正值夏天，德国人一般喜欢在户外用餐，因此餐厅门庭若市，户外用餐时桌子之间有透明塑料板。

上班族居家办公的日子已成为过去，上班时每星期做两次快筛，用的就是抗原快速检测（ART）。没有上班的德国公民，每周可领取两盒免费的快筛试剂盒，在家自行做检测。试剂盒上印有二维码，手机扫描后可以观看视频学习自助检测。

试剂盒在药店及超市都能买到，价格大众化，无论是由德国生产，还是中国生产，五个只需3.75欧元（约6新元），平均每个试剂盒只需约1.20新元便能买到。

如果新加坡能用同样的价格出售快筛试剂盒，我们的企业老板若必须天天为工人进行快筛，经济压力就不会太大。新加坡的当务之急，是赶快尽量开放合格的快筛试剂盒进口，把价格降至最低，使用率才会上升。

如果一场结婚宴会须要为150人做快筛，每人费用30元，总额4500元，有多少新人会望而却步？餐饮行业会失去多少生意？多少人的生计会受影响？如果自助快筛费用约2元，150人也不过300元，这样的费用合理也可以接受，餐饮行业可以多做生意，那不是皆大欢喜吗？

我的德国朋友还告诉我，三个月前他们还在封城的时候，到餐饮场所或参加大型聚会前，每个人都须要做快筛才能进场。因此，价格低廉、效率高的快筛试剂盒可说是德国经济的救命稻草。新加坡如果希望赶快走向后疫情新常态，可以参考德国的经验与教训。

截至6月25日，德国的新增确诊数为475人，以人口基数8300万人计，确诊率为每百万人中5.7人。同日新加坡的确诊人数为15人，以人口基数500万人计，确诊率为每百万人中3人。

虽然德国的每日确诊率是新加坡的1.9倍，但德国人以平常心面对，觉得这就是他们的后疫情新常态。德国人无论在生活或工作上，算是一个拘谨的民族；但是在面对后疫情的心态上，肯定不是德国人太乐观，而是我们新加坡人太悲观。

新加坡要准备打开国门，三位部长的联合评论文章《与冠病共处 如常生活》如及时雨，国人应该学习以平常心迎接后疫情时代，同时也以更多的包容心，面对越来越多“反疫情管理”的个人非理性行为。疫情肆虐一年半以来，再有理性与耐心的人，有时也会心烦意乱，更别说抗压能力较低的人群。

若以长远来看，新加坡不尽快打开国门的坏处，远超过打开国门的坏处。两害相权取其轻，理智务实的国人应知道如何取舍。