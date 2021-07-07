交流站：别犹豫快去打疫苗

我虽然不是疫苗方面的专业人士，但一直密切关注全球报道，本着客观、科学的态度，尽量全面地看待分析。以下是几点观察。

首先，创新对冠病疫苗的研发功不可没。之前所有专家都说，研发疫苗需要10年之久，而两款采用信使核糖核酸（mRNA）新技术的辉瑞与BioNTech合作的疫苗，以及莫德纳疫苗，均在一年内研发、生产、施打，并经施打率高的以色列、美国等验证有效且持久，能抵御到目前为止的变种病毒。

mRNA技术背后的医药专家数十年的执着，更让人感叹不已。相较于传统的灭活疫苗及腺病毒载体疫苗，很多人不容易接受mRNA疫苗，坊间还有些假消息传播，这是任何新事物的必经之路吧。病毒一直在变，疫苗研发与病毒赛跑，追加剂已经在路上，还有混打等新尝试。诺瓦瓦克斯（Novavax）后来居上，数据显示效果不错，且是传统蛋白重组方法。

其次，国力之强弱也体现在疫苗分配的严重不均上。在已施打的30亿剂疫苗（截至6月30日）的180个国家中，富裕国家施打量是低收入国的30倍，最高单剂施打率为80%，而最低施打率还不到1%。

个人认为，这与各国政府的前瞻性有很大关系，以色列和新加坡均是提早部署，或前期高额投资研发或以高价购得足够疫苗；欧盟、日本及韩国则少了这个远见。目前，我国单剂施打率近60%，居亚洲之冠。

美国之前动用《国防生产法》，控制疫苗及原材料的出口，确保美国人优先，只有在本国施打率到了60%之后，才开始重新当起老大哥展开疫苗外交。那个让厂家放弃专利的建议根本就不可行，整个疫苗供应链的复杂程度，不是简单的“耍嘴皮”就可以解决的。

还有一个有趣的现象，即疫苗的政治性。这里不得不提前期抗疫模范生台湾，直到5月疫情大规模暴发，才惊觉原来很多功课都没做。即使有一年时间，看尽各国的荒腔走板或密不透风的防范，到头来最缺的还是疫苗。为了政治正确，政府不采购，也不许民间采购BNT疫苗。虽然刚刚放行鸿海和台积电的总共1000万剂，但要排队等。

看到台湾的前线医护人员现在都还未打疫苗，难免唏嘘；终于等到美国援助250万剂莫德纳疫苗，加上日本的捐赠，以及冠病疫苗全球获取机制（COVAX）分配的，依然是杯水车薪；要依赖当地产的只有二期临床的疫苗，恐难服众。疫苗外交处处是政治的角力，无论美中俄还是立陶宛这样的小国，援助的时间和数量都可玩味，2万剂也有意涵。

虽然我国从去年12月起就陆续免费为民众施打辉瑞疫苗（后来加入了莫德纳），但还是看到很多中国来的朋友，痴痴等待科兴疫苗；而同时在中国境内，据说要有关系才能自费打辉瑞。现在中国科兴疫苗在本地预约火爆，疫苗里果然也有情结。

打疫苗的意愿也是两极，一端是像美国、香港有足够的疫苗供应，但人民施打意愿低，要靠乐透、豪宅及现金的刺激；然而，美国仍有不少共和党支持者不愿接种。美国总统拜登7月4日达70%施打率的目标已经错失。当然，德尔塔变种病毒及东南亚、英国、以色列的疫情反扑，多少提高了施打意愿；另一端则是像印度、台湾及不发达国家，一苗难求，什么牌子都好。

我为我国政府的疫苗政策打高分，从超前部署采购，到按部就班施打。接下来BioNTech还会在我国设厂，政府也已经下单订购追加剂及诺瓦瓦克斯疫苗，无不让国民心安。

我是第一时间赶紧预约，虽然打后发烧两天，但还是非常满意所有的安排，感受到政府对人民的照顾。虽然近来仍有社区感染，但对政府的抗疫有绝对信心。

病毒愈变愈厉害，德尔塔+也出现了。疫苗绝对不是万灵丹，但可以明显降低重症率和死亡率，保护自己、家人和公共卫生。现在60岁以上的无须预约，科兴也获批准，你还在等什么呢？去打疫苗吧。为早日实现群体免疫和恢复经济尽一己之力。我们还有很长的路要走。