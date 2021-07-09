交流站：多方面着手解决组屋区传单泛滥问题

淡马锡基金会6月24日宣布，每户家庭可在7月5日至8月5日期间，领取一个免费的脉搏血氧仪（oximeter）。基金会近日将血氧仪传单和兑换券分发到家家户户的信箱，公众可凭传单上的兑换券，领取免费血氧仪。

然而，有公众反映兑换传单太像商业传单或广告，一些人错手将它丢掉；淡马锡基金会表示不会补发。所幸，笔者之前有留意这则新闻，否则很可能也会将兑换传单随手扔进纸张回收桶。

这个现象其实反映了组屋区长期存在的一个问题：商业传单泛滥，让居民不胜其烦，尤其是一些房屋买卖传单。

笔者住家所在的义顺市镇理事会，早在几年前向居民分发传单接收箱，在一定程度上改善了传单四处飘散的情况。然而，并非所有居民都愿意在大门上安装传单接收箱，所以挨家挨户派传单的人如果没有看到传单接收箱，一般会将传单塞进铁门上的缝隙，风一吹，传单照样四处飘散。如此日复一日、年复一年，真是苦了市镇会的清洁工人。

以笔者住家为例，由于在未来几年内没有卖房的打算，因此特别在传单接收箱上注明“请勿投放房地产类传单”。不过，派发员照样把房地产类传单塞进来。这造成一个很尴尬的情况：不安装传单接收箱，清洁工人辛苦；安装传单接收箱，又给自己添麻烦。

有几次出门时，刚好看到有人来派发房地产类传单，我不得不苦口婆心地请对方“高抬贵手”。

在如今这个数码时代，印刷传单能达到的宣传效果其实已经很有限。现实情况是，很多人没看就直接丢进垃圾桶，更不会把传单拿去回收再循环。这造成纸张浪费，也不环保。

在我国努力减少碳排放之际，希望当局能与印刷业者及传单派发员加强合作，从多方面着手，鼓励房产经纪等广告投放者，通过其他环保的方式投放广告，逐步减少组屋区传单的数量；同时帮助印刷业者和传单派发员转型，以免影响他们的生计。若有必要，甚至可考虑将乱发传单与乱丢垃圾的行为“一视同仁”，并做出相应的处罚。