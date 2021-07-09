交流站：多方面着手解决组屋区传单泛滥问题

来自 / 联合早报

文 /
马华卿

摄影 /
马华卿

发布 / 2021年7月9日 5:00 AM

商业传单长期在组屋区泛滥，让居民不胜其烦，导致一些人错手把淡马锡基金会发放脉搏血氧仪的兑换传单错手丢掉。（马华卿摄）
商业传单长期在组屋区泛滥，让居民不胜其烦，导致一些人错手把淡马锡基金会发放脉搏血氧仪的兑换传单错手丢掉。（马华卿摄）

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淡马锡基金会6月24日宣布，每户家庭可在7月5日至8月5日期间，领取一个免费的脉搏血氧仪（oximeter）。基金会近日将血氧仪传单和兑换券分发到家家户户的信箱，公众可凭传单上的兑换券，领取免费血氧仪。

然而，有公众反映兑换传单太像商业传单或广告，一些人错手将它丢掉；淡马锡基金会表示不会补发。所幸，笔者之前有留意这则新闻，否则很可能也会将兑换传单随手扔进纸张回收桶。

这个现象其实反映了组屋区长期存在的一个问题：商业传单泛滥，让居民不胜其烦，尤其是一些房屋买卖传单。

笔者住家所在的义顺市镇理事会，早在几年前向居民分发传单接收箱，在一定程度上改善了传单四处飘散的情况。然而，并非所有居民都愿意在大门上安装传单接收箱，所以挨家挨户派传单的人如果没有看到传单接收箱，一般会将传单塞进铁门上的缝隙，风一吹，传单照样四处飘散。如此日复一日、年复一年，真是苦了市镇会的清洁工人。

以笔者住家为例，由于在未来几年内没有卖房的打算，因此特别在传单接收箱上注明“请勿投放房地产类传单”。不过，派发员照样把房地产类传单塞进来。这造成一个很尴尬的情况：不安装传单接收箱，清洁工人辛苦；安装传单接收箱，又给自己添麻烦。

有几次出门时，刚好看到有人来派发房地产类传单，我不得不苦口婆心地请对方“高抬贵手”。

在如今这个数码时代，印刷传单能达到的宣传效果其实已经很有限。现实情况是，很多人没看就直接丢进垃圾桶，更不会把传单拿去回收再循环。这造成纸张浪费，也不环保。

在我国努力减少碳排放之际，希望当局能与印刷业者及传单派发员加强合作，从多方面着手，鼓励房产经纪等广告投放者，通过其他环保的方式投放广告，逐步减少组屋区传单的数量；同时帮助印刷业者和传单派发员转型，以免影响他们的生计。若有必要，甚至可考虑将乱发传单与乱丢垃圾的行为“一视同仁”，并做出相应的处罚。

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