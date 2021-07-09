交流站：盛港民众俱乐部前小路有安全隐患

订户

来自 / 联合早报

文 /
刘宝光

发布 / 2021年7月9日 5:00 AM

汽车从小路出大路，容易撞上个人代步工具使用者。（读者提供）
汽车从小路出大路，容易撞上个人代步工具使用者。（读者提供）

字体大小:

盛港邻里警局和盛港民众俱乐部前一条通往盛港东路的小路，路旁停满了车，尤其是靠近盛港东路的路口，经常停放着几辆警车，阻挡了从这条小路出来的车辆司机的视线。

很多汽车和电动代步工具使用这条小路，左转进入盛港东路。司机要左转入大路时，只留意右方的来车，而左方又被高大的警车阻挡了视线，无法及时看到突然冲出的行人、脚踏车或电动踏板车，尤其是低矮的电动三轮车。我就亲眼看过几次低矮的电动三轮车，差点儿被左转入大路的汽车撞上。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容