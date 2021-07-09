交流站：盛港民众俱乐部前小路有安全隐患 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘宝光 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 汽车从小路出大路，容易撞上个人代步工具使用者。（读者提供） 字体大小: 小 中 大 盛港邻里警局和盛港民众俱乐部前一条通往盛港东路的小路，路旁停满了车，尤其是靠近盛港东路的路口，经常停放着几辆警车，阻挡了从这条小路出来的车辆司机的视线。很多汽车和电动代步工具使用这条小路，左转进入盛港东路。司机要左转入大路时，只留意右方的来车，而左方又被高大的警车阻挡了视线，无法及时看到突然冲出的行人、脚踏车或电动踏板车，尤其是低矮的电动三轮车。我就亲眼看过几次低矮的电动三轮车，差点儿被左转入大路的汽车撞上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 盛港民众俱乐部 个人代步工具 盛港东路 安全隐患 交通安全 交流站：多方面着手解决组屋区传单泛滥问题 交流站：表扬两个家电销售商的服务