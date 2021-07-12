交流站：提高服务水平

6月25日读了红酒君在副刊发表的《复杂的心情》，感觉到我国公司应该派职员去外国部门体验和学习先进科技，认识如何提升自己的服务水平。

每次经过星展银行，看到许多老顾客排队等进银行办事，就觉得银行应该多照顾这一群从储蓄银行一直到星展银行的顾客，他们大都不熟悉网上交易，而且也属于旧年代喜欢看存折数额的人。银行方面应该考虑一些策略，来减少他们排队的不便。

我有个朋友住在德国，最近诊断得了癌症，她很快就在癌症中心得到一条龙的服务。从看医生到安排各种扫描，然后医生提出诊治方针，把全程半年的各种治疗日子和方针编排有序，整个过程只用一个星期。

中心更照顾到她的心态，安排她去见一位兼职做假发的理发师。理发师建议她先把一头长发剪短，让自己适应，根据她的脸型剪了一个非常适合她的发型，再根据这个发型制作一个同样款式的假发，以便她在治疗脱发过程中可以用。

这一系列的安排只花了她大概10天左右，给予她很大的精神鼓舞，在治疗过程中已经起了很多正能量。最不可思议的是，全部的医疗费用加上理发和定做假发，都由保险公司负责。

很多人都抱着保守的心态工作，做一日和尚敲一天钟，这个工作态度会让我国裹足不前。如果可以去国外观摩考察，我国的各种服务就能提高到国际的水平。

我们很多地方的服务水平都下跌了，屡屡碰到各个机构的服务人员，以打太极的形式来应付顾客，没有勇气承认自己的错误，也不觉得应该学习如何提高服务的效率和质量。