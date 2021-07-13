交流站：创业不易 守成更难

这虽是老生常谈的话题，但在今时今日仍然像晨钟暮鼓那样，提醒世界各地坐享其成的人。俗话说，前人种树，后人乘凉；饮水思源是人们应有的态度与美德。

最近，我在YouTube看了几个关于新加坡的视频，制作人剖析“新马那些事”，讲述新加坡令人瞩目与羡慕的成就。

目前有五六百万人居住在这个岛国上，人口密度在世界排名第二，却没有让人感到拥挤窘迫；新加坡是怎么做到的呢？

新加坡没有石油，却成为世界第三大炼油中心，但汽油价格很高，这又是怎么回事？

新加坡国立大学和南洋理工大学可以媲美欧美大学，在世界排名靠前，在亚洲则高居榜首。

新加坡人对政府高薪养廉政策或有异议，但新加坡政府的清廉度世界排名第三；第二和第一是哪个国家？

诸如上述的课题，“海华圈”的视频不仅能让国人知其然，也能回顾新加坡艰辛的历史而知其所以然。

新加坡在1965年脱离马来西亚，独立建国；如今，新加坡是亚洲少数发达国家之一。50多年来，先辈们克服多少内外大小困难与挑战，才打造出一个属于新加坡人的新加坡。

建国初期一片荒芜，百业待兴，既有内忧，也有外患。面对1960年代种族暴动，英军撤退，1970年代新马货币分家，发展工业，都市重建，政府都制定务实政策，解决民生大事，满足国人衣食住行的需要。

新加坡的发展让其他国家既羡慕又妒忌；一些大国嘲弄新加坡是个“小红点”，是个鼻屎般大的国家，从国土面积来看，的确如此。建国元勋们并不气馁，咬紧牙关辛勤奋斗，万众一心排除万难，带领国家前进。

2020年暴发冠病大流行，病毒无所不在，使得各国政府的应对、决策与执行力受到严峻的考验。

面对来势汹汹的病毒，新加坡政府当机立断，成立跨部门抗疫工作小组以监控疫情；毅然动用国家储备金，祭出纾困财政预算，在推行病毒阻断措施期间，扶持中小企业，为手停口停的国人纾困解围。

客工宿舍暴发了疫情，政府善待客工，安抚他们，救治他们，如同对待自己的国民一样。国人井然有序接种疫苗，也赢得国际的赞赏。值得一提的是，新加坡政府公布纾困财政预算时，不忘记团结人民，给予国人激励，冠上“同舟共济”“越战越勇”等名称。

新加坡的城市规划、教育体系、医疗体系、国防力量、国际航空与海运枢纽、国际影响力等，这一切都来之不易，也绝不是理所当然的。

年轻国人要心存感恩，要知道“创业不易，守成更难”，就不要时时抱怨、事事投诉、处处不满。与其终日发出反对声浪，不如多为第四代领袖祝福祈祷，寄望他们能秉承建国先驱大无畏、不服输、不低头的精神，带领新加坡前进，攀越高峰，再创辉煌。