交流站：劝导与执法助改变食客行为

谨答复《联合早报·交流站》于6月30日刊登的何志荣读者投函《强制归还托盘碗碟是好做法吗？》和林振钦读者投函《强制归还托盘碗碟的商榷》：

我们同意何先生的看法，即我们须要打动国人的心，帮助他们了解自己的行为所带来的影响。

自2013年以来，公共卫生理事会开展了多项运动和推广活动，宣传养成良好的卫生和清洁习惯的重要性和影响。多年后，缺乏公民意识的情况依然存在于新加坡。

根据2020年底进行的一项关于乱扔垃圾的行为研究，许多国人对乱扔垃圾毫不在意，或者认为清洁不是他们的工作。仅仅通过教育和劝导，很难改变这些心态。有时，我们不得不采取更严厉的措施。强制要求食客清理桌面并归还托盘的做法早该实施。通过专注于罚款，政府恢复了以前行之有效的做法。

我们向林先生保证，国家环境局已声明，不会对无法清理桌面的残障人士或体弱年长者采取执法行动。对于12岁以下的儿童，我们会教导他们保持公共食肆清洁的重要性。环境局也正在所有小贩中心设立更多托盘归还处，以方便食客归还托盘和餐具。

长期以来，公共卫生理事会一直主张采取劝导与惩罚相结合的方法，使保持新加坡清洁成为一种生活方式。我们欢迎实行更严厉的法律，这能对我们的教育工作起到相辅相成的作用。

公共卫生理事会主席 Edward D'Silva