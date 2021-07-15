交流站：鼓励年长者快点接种疫苗

那些以为自己是对药物超级敏感的老人，我要鼓励他们快点去接种冠病疫苗。

我就是一个活生生的例子。我平时如果吃错了药物，马上眼睛就流泪水，红肿起来，接着鼻腔也肿到闭塞，要张开口来呼吸，心跳跟着加速；再严重的话，就连眼球也胀得像要爆裂了。就因为有这么严重的敏感反应，我之前坚决不愿去接种冠病疫苗。

后来因为本地出现传染力更强的变种毒株，老人染上后更难治愈，我的信念就开始动摇了。

因为以后变种毒株非常可能变得越来越历害，而且新加坡一旦打开国门，无症状感染者入境人数会很多，更是防不胜防，而我终究还是要恢复正常的生活，要出门办事、购物、聚餐、见见朋友，如果不打冠病疫苗，染上冠状病毒的风险不小。

最近卫生部说药物敏感的人接种冠病疫苗后，有不良反应的风险并不高，我的专科医生也劝我去打疫苗，我于是衡量轻重。我染上变种病毒的可能性终究是很高的，不能治愈的可能性也很高，但是如果我接种疫苗后产生不良反应，医生还是有办法急救的，不致于会一针毙命；而且若打了疫苗后不幸染上冠状病毒，治愈的概率还是有的。

现在，我可以站出来分享我个人接种疫苗的经历。我在6月30日毅然前去接种第一支辉瑞冠病疫苖，注射之后，就像我以前去接种流行性感冒疫苖和肺炎疫苗一样，完全没有出现一贯对药物超级严重的敏感反应。接种后观察了半小时，我就安安心心地回家，当天手臂打针部位没有出现红肿，也不觉得疼痛，也沒有发烧或觉得疲惫。

第二天手臂打针处只是略觉得轻微疼痛，但沒有红肿，举起手也不感觉疼痛，到了傍晚7时30分有一点发烧，吃了两颗退烧药，晚上10时烧就全退了，下来一整个星期都平安无事，顾虑便一扫而空。

我想到自己近70岁的年纪，对于死亡应该有一个看法和心态了，生老病死有时，在这有生之年遇到了全球冠状病毒肆虐，庆幸及时出现疫苗这根唯一的救命稻草，还要为抓不抓住这根稻草，在那里犹豫不决吗？如果能有选择，我宁不死于冠状病毒之下。