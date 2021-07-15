交流站：鼓励年长者快点接种疫苗

来自 / 联合早报

文 /
陈慕侬

发布 / 2021年7月15日 5:00 AM

作者希望鼓励那些以为自己是对药物超级敏感的老人快点去接种冠病疫苗。（海峡时报档案照）
作者希望鼓励那些以为自己是对药物超级敏感的老人快点去接种冠病疫苗。（海峡时报档案照）

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那些以为自己是对药物超级敏感的老人，我要鼓励他们快点去接种冠病疫苗。

我就是一个活生生的例子。我平时如果吃错了药物，马上眼睛就流泪水，红肿起来，接着鼻腔也肿到闭塞，要张开口来呼吸，心跳跟着加速；再严重的话，就连眼球也胀得像要爆裂了。就因为有这么严重的敏感反应，我之前坚决不愿去接种冠病疫苗。

后来因为本地出现传染力更强的变种毒株，老人染上后更难治愈，我的信念就开始动摇了。

因为以后变种毒株非常可能变得越来越历害，而且新加坡一旦打开国门，无症状感染者入境人数会很多，更是防不胜防，而我终究还是要恢复正常的生活，要出门办事、购物、聚餐、见见朋友，如果不打冠病疫苗，染上冠状病毒的风险不小。

最近卫生部说药物敏感的人接种冠病疫苗后，有不良反应的风险并不高，我的专科医生也劝我去打疫苗，我于是衡量轻重。我染上变种病毒的可能性终究是很高的，不能治愈的可能性也很高，但是如果我接种疫苗后产生不良反应，医生还是有办法急救的，不致于会一针毙命；而且若打了疫苗后不幸染上冠状病毒，治愈的概率还是有的。

现在，我可以站出来分享我个人接种疫苗的经历。我在6月30日毅然前去接种第一支辉瑞冠病疫苖，注射之后，就像我以前去接种流行性感冒疫苖和肺炎疫苗一样，完全没有出现一贯对药物超级严重的敏感反应。接种后观察了半小时，我就安安心心地回家，当天手臂打针部位没有出现红肿，也不觉得疼痛，也沒有发烧或觉得疲惫。

第二天手臂打针处只是略觉得轻微疼痛，但沒有红肿，举起手也不感觉疼痛，到了傍晚7时30分有一点发烧，吃了两颗退烧药，晚上10时烧就全退了，下来一整个星期都平安无事，顾虑便一扫而空。

我想到自己近70岁的年纪，对于死亡应该有一个看法和心态了，生老病死有时，在这有生之年遇到了全球冠状病毒肆虐，庆幸及时出现疫苗这根唯一的救命稻草，还要为抓不抓住这根稻草，在那里犹豫不决吗？如果能有选择，我宁不死于冠状病毒之下。

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