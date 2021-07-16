交流站：接种疫苗长路漫漫

政府为鼓励民众打疫苗，群策群力，大力宣传。并进一步放宽接种者的条件，严重过敏者，乃至孕妇都适合接种。然而实际上操作却大相径庭。

5月26日，我去金文泰民众联络所接种第二剂辉瑞疫苗。被询问接种第一剂的反应时，无意中提到有类似红疹出现，几天后自动消退。自己也跟工作人员（包括当天的值班医生）强调未接种疫苗前，有时也会有类似过敏症状。

医生认为疑似有过敏反应，为安全起见，建议我去医院打第二剂。他们会联络卫生部，让我回家等通知。直到到5月31日都没有消息，直接联系卫生部，才得知按照联络所医生评估——不能打第二剂（这同当天她跟我讲的出入很大）。

当时政府已经放宽了接种条件，普通过敏者可以接种。于是又联络卫生部，说明详细的情况，同时也表达了对混合接种不同疫苗的担忧。卫生部官员建议我去看全科医生，然后拿着医生的评估报告去接种中心，但最终须由那里的医生决定是否可以接种。于是，我于6月17日去了综合诊疗所，医生认为可以继续施打第二剂疫苗。

我拿着医生的报告，立刻赶往民众联络所。但那里的工作人员告诉我不必见医生，自己上网预约时间，接种时拿着诊疗所医生的信就可以了。但是预约之后，收到卫生部的回复跟上次一样：因为过敏，不能继续接种辉瑞，只能等科兴或其他疫苗。我再次写信给卫生部，并按他们的要求，报告了具体的接种时间和地点，以便了解情况。不久，卫生部回复说维持原判。

我不甘心，7月9日再去联络所，希望能见值班医生，可以的话，希望能尽快接种。但他们告诉我说系统删除了原有记录，让我自己联系卫生部。又说诊疗所医生的信没有明确写“属于合格接种者”。让我再去要一封信，标明这一点（不明白为什么他们不能直接问诊疗所的医生），之后再联系卫生部。在这期间，我始终没见到医生。

返回途中，脑子里拼凑这些信息。想到即使再写信联系卫生部，他们仍参考接种中心医生的意见。只有医生和卫生部接洽，才能结束车轮战。于是又转身第五次进了联络所，希望他们能通知卫生部关于我的情况，并做出相应安排。可工作人员却说他们什么都不能做，强调他们只按程序办事，目前的情况跟他们没关系……造成这种局面怎么能说无关？

我无法认同，心存困惑：

一、医生说法前后不一。她让我去医院接种，只是出于安全考虑（发生严重反应时医院有更好的条件），并不是不能接种；但她给卫生部的报告却是不能接种。

二、疑似疫苗过敏。我曾多次申明不打疫苗也有类似过敏症状发生，且不需要治疗。即便是疫苗引起轻微过敏（无药自愈），也不应被排斥接种第二剂；否则这是否与政府提倡重度过敏者也可以接种的号召背道而驰？

三、接种站医生的决定就是最终结果，为何一直打太极，绕一个大圈又回到原点？接种站的工作人员说法不一，给我的“意见”也不同。感觉自己像个皮球，被各方踢来踢去！