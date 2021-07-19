交流站：别让非法营生坏了众人努力

正当疫情渐趋缓解、心生欢喜之时，却突然爆出巨大的夜店感染群。

完全出乎意料，又在必然之中，政府体恤民生，却有人不以为意。

疫情发生以来，每天我们都生活在谨小慎微里，尤其是对我们这些家有幼儿的家庭来说，更是倍觉辛苦。

我太太每天在前线救死扶伤，难以顾家，即便是疫情最严重的时候，也没有丝毫懈怠。今年女佣工作到期转走，现在更多时候由我自己一个人，照顾两个还在上幼儿园的孩子。

由于疫情，今年3月应该交房的预购组屋（BTO）至今仍在延期，但孩子的学业却无法延期。因此，我们最小的孩子，只好继续留在宏茂桥职总优儿学府，大的孩子在今年进入盛港教育部幼儿园，两地相距六七公里。每天我都须要两头跑接送孩子，栉风沐雨，头顶烈日，日复一日，异常地辛苦。

因为是疫情所致，我们不但没有半句怨言，反而处处小心，生怕给他人、给社会、给政府带来麻烦。

疫情发生以来，我们鲜少出门。除了购买柴米油盐酱醋茶，轻易不进商场、不逛超市，带孩子出门透气，也是尽量避免人群，让孩子在空旷的地方玩耍。

两个孩子稍微有发烧、咳嗽或者流鼻涕之类的风吹草动，我们就立刻将他们全部留在家里，直到症状完全消失并多观察几天，才敢送回幼儿园上学。

我自己遇到喉咙痛或者到过确诊病例停留过的场所，也是毫不犹豫地选择去做拭子检测。

至于我太太，更是不敢马虎，完全按照所工作的医院的要求，做好防疫，及时监测和上报自己的体温，每两周做一次拭子检测。

疫苗开放施打，我们都毫不犹豫地在第一时间注册报名，因为打上疫苗，不仅可以保护自己，更可以保护家人、保护他人，阻断病毒的传播。

记得去年本地研发的LUNAR-COV19疫苗招募志愿者，我看见消息后立即联系注册报名，无奈条件不达要求，无缘入选试验。

我相信，本地有许多像我们这样的家庭，每天都在努力抗疫，希望本地早日恢复正常生活。

但是，我们也能看到不少人和公司，经常无视政府的防疫措施，不戴口罩、违规聚餐、违法营业。

这次暴发的夜店感染群就是违例的惨重代价。根据卫生部的数据，7月14日至16日，三天已经检测确诊病例120人。

更要命的是，由于涉嫌非法营业，致使当局难以确定所有访客身份。

这也就意味着病毒可能会快速传播而又无法及时追踪和阻断，为整个社区带来极大的安全风险，牵连很多无辜的人和家庭。

这是多么的不负责任。营生是每个人生存的需要，但我们坚决反对没有道德底线和无视防疫措施的行为。

疫情之下，需要全社会每一个人的努力和配合，一人破功，就可能导致整个社会的努力和心血前功尽弃。

在此，强烈呼吁政府加强执法力度，采取更加严厉的措施制止和打击违例行为，确保全社会抗疫的努力和心血不白费。