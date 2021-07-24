交流站：本地华人为什么不喜欢讲华语？

新加坡统计局早前公布的2020年全国人口普查结果显示，本地五岁以上居民人口当中，有48.3%家中最常说的语言是英语，这比10年前的32.3%高出16个百分点。与之相比，在家中最常说华语的本地居民，从10年前的35.6%下降至29.9%。这意味着英语取代华语，成为新加坡人家中最常说的语言。

我是土生土长的新加坡华人，今年13岁，是芽笼美以美中学中一学生。我学习华文的过程并非一帆风顺。还记得小一时，我总是为了听写、演示与讲述绞尽脑汁。华文字的一笔一划看似简单，写起来却缺一不可。许多由不同部首构成的汉字，拼音相同，意思却不同。写错了字，就会闹笑话。写作文时，也不时因为对字的搭配和配词不熟，而写不出一篇语句通顺的文章。

起初，我的华文程度较弱，但看到全班同学都很努力地学华文，就下定决心学好华文。在我的小学生涯里，华文老师给了我很大的鼓励，我努力学习，成绩慢慢追了上来。

当我的华文越来越上手时，我对华文的兴趣就越来越浓厚。的确，学习华文是要日积月累的，要经过努力才能有美丽的成果。学习华文需要时间，不是一朝一夕的。多读、多写、多练习、多听、多讲、多背，就熟能生巧。

我热爱华文，也在日常生活中与家人用华语交谈，所以当看到统计局公布的数据时，我感到心灰意冷。新加坡脱华入英的局势已无法扭转，华文日益处于劣势，这让我感到无比难受。

我认为新加坡华人不喜欢讲华语有以下几个原因：

首先，据我所知，有些学生因为从小就在家里和幼儿园里使用英语与朋友和家人沟通，久而久之就习惯只讲英语。的确，习惯真的很难改变。他们可能从小就没有讲华语的习惯，造成华文华语很难上手。讲华语是必须从小培养的习惯，如果从小就习惯使用华语沟通，练习声调、读音等，自然而然会更了解基本词汇。到了小学，我们就比较容易听懂华文老师讲的课。只要上手了，就会产生兴趣，也能够理解一些更深奥的词汇，与人沟通时逐渐能够出口成章。

其次，不喜欢讲华语可能是受家庭和朋友的影响。孩子每天耳濡目染，很自然会受到家人的影响，习惯性地用英语沟通。有很多国家以英语为官方语言，英语是国际语言，让他们产生错误观念，以为学习华文是不重要的。

最后，当每个人都习惯使用英语交流，有些人会因为用华语交流而令朋友感到别扭，或害怕遭朋友讥讽使自己陷入窘态，所以不敢开口讲华语。

讲华语是很重要的。华语是我们的母语，我们必须讲华语，才能更好地了解我们的根和文化。只要从小就习惯于讲华语，坚持不懈地学习华文，就能够用华语与他人畅所欲言。

让我们从小开始讲华语，培养对华文的兴趣，也尽一己之力鼓励更多新加坡华人多说华语。