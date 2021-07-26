交流站：须找出裕廊渔港感染群扩散原因

政府抗疫跨部门工作小组7月20日宣布，22日起回到高警戒解封第二阶段。

正如之前所担忧的，全国民众抗疫的心血，一不留神就破了功，短短数日全岛打回高警戒解封第二阶段。

在KTV夜店感染群和裕廊渔港感染群叠加的效应下，这波疫情可谓来势汹汹，卫生部报告的病例每日破百。尤其是裕廊渔港感染群，扩散之快，势头之猛，让人惊觉似乎快要回到去年3月、4月。

7月19日，卫生部长王乙康透露，裕廊渔港感染群和KTV夜店感染群有关联。

虽然王乙康没有说哪个是源头，但两者的关联应该是基本确定的事实。然而裕廊渔港感染群是如何成为威力巨大的引爆弹呢？

按传染病专家梁浩楠医生的说法，“病毒通过冰冻海鲜包装传播开来的风险较低”，裕廊渔港感染群“病毒较有可能是因为处理海鲜的员工近距离接触而散播”。

自从去年病毒阻断措施以来，全岛最重要的一个防疫措施就是戴口罩和保持安全社交距离。即便是在工作场所，也必须遵守这个规定。

假如病毒不太可能通过冰冻海鲜包装传染和扩散，那裕廊渔港和巴刹处理海鲜的员工或小贩是否依规戴口罩、保持安全社交距离，就成了必须厘清的重要事实。

假如他们都遵守这些措施，病毒又是如何突破个人防护，进而大规模传播的？

弄清楚这些问题，对疫情下的社会生活既有现实意义，也有深远的科学意义。

这不仅关系到裕廊渔港的管理问题，还牵涉到病毒传播的途径和机制问题，更涉及人们疫情意识教育的问题。无论哪一方面的问题，在当前形势下，都具有重要的警戒意义。

未来二三十年，也许我们都无法摆脱冠病病毒的影响。既然无法摆脱其影响，我们就须要做好与它长期对抗、长期共存的准备。

当然，这种准备不是目前这种反反复复的封锁和解封。新加坡属于资源严重依赖型岛国，虽然是发达经济体，但因为体量小、资源缺乏，根本经不起KTV夜店、裕廊渔港感染群这类传播事件的折腾。

政府明白这一点，民众更要明白这一点。抗疫不光是政府的努力，更需要千家万户、千万民众齐心协力。

就像木桶，一块短板，余长无效。