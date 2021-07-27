交流站：疫情下的诉求

7月初我国的单日新增病例跌至个位数，疫情似乎已经受到控制，政府也宣布从7月12日开始放宽一些限制，令人非常兴奋。

然而，正当人人以为可逐渐回到正常生活之际，病毒忽然由KTV夜店传播开来，而且速度极快，出乎意料，也深感防不胜防。

冠病暴发以来，已掀起一场病毒对世人的大战，往后的日子，人类很可能一直居于下风，是近百年来的最严重祸害。

每次疫情反弹，政府就会第一时间收紧措施，这是唯一能遏制病毒传播的办法，无可厚非，但也使得各行各业深受打击。

这次由夜店所引发的疫情，牵一发而动全身，无不引起社会各阶层的愤怒。这些夜店是否挂羊头卖狗肉，不得而知，但有持短期社交准证的所谓外籍蝴蝶穿梭其中却是事实。这些人为了赚钱，不惜代价，与警察玩猫捉老鼠的游戏，完全没有社会责任感。

奇怪的是，竟然有女郎靠本地男友担保进入我国，然后上夜店赚钱，这些男友的动机应受到调查，也希望有关部门在批准申请时必须严格。至于那些夜店若被发现不遵守规则沦为风月场所，一旦捉到害群之马，最好对违法者施以严厉处罚，必要时吊销营业执照，不必给予同情。日后若允许夜店重开，必须严格监管。经过这次的教训，各部门不能再等闲视之。

这次的措施收紧所带来的种种打击与不便，人人深受影响。撇开生意不说，对许多长期运动的人影响很大，因为运动是为了健身，须持之以恒，不能随意停顿，除非迫不得已。一直以来，运动场所都能保持良好安全纪录，去运动的公众一般都会自律，但往往被一些外来因素牵连，而面对暂停活动的困扰。希望政府在不久的将来，能够优先考虑开放室内运动场与健身房，因为一旦停下太久，就会导致体能衰退，慢慢丧失兴趣而萌生退意。

只要病毒继续存在，我们都必须时时刻刻要留意和保持警惕。这是一场漫长战役，政府已经在各方面竭尽所能给商界各种协助，国人必须对自己、对社会负起一定的责任，只有全民一心，才能让大家渡过难关。