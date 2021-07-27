最近在报章上读到审计长报告的新闻，其中提到浪费公款和如何节省公款。其中一则新闻说，保健促进局在采购计步器时，因高估需求，造成计步器过剩。另一则新闻提到，卫生科学局在采购常用品时，应结合所需做大批量采购，或跟供应商签署长期合同，以取得更具竞争力的价格，而非分散做小额购买。

其实在我们日常生活中，可以看到许多关于不必要或可节省开支的例子。以有盖走道为例。有盖走道的目的是遮阳挡雨，设计可以非常简单和美观。可是看看我们邻里和街边的有盖走到，设计五花八门，尤其有些支柱不仅粗大，而且彼比距离又很靠近，这简直就是浪费公款，因为去除三分之一的支柱，也不会有结构性问题。