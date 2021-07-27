不要浪费公款 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 最近在报章上读到审计长报告的新闻，其中提到浪费公款和如何节省公款。其中一则新闻说，保健促进局在采购计步器时，因高估需求，造成计步器过剩。另一则新闻提到，卫生科学局在采购常用品时，应结合所需做大批量采购，或跟供应商签署长期合同，以取得更具竞争力的价格，而非分散做小额购买。其实在我们日常生活中，可以看到许多关于不必要或可节省开支的例子。以有盖走道为例。有盖走道的目的是遮阳挡雨，设计可以非常简单和美观。可是看看我们邻里和街边的有盖走到，设计五花八门，尤其有些支柱不仅粗大，而且彼比距离又很靠近，这简直就是浪费公款，因为去除三分之一的支柱，也不会有结构性问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 有盖走道 浪费公款 政府部门 审计长报告 银行运作让客户没信心 网络信息须实事求是